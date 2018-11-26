НАТО цікавило, чи воєнний стан не призведе до ескалації – Пристайко

Країни Північноатлантичного союзу цікавилися всіма сторонами військового стану в Україні, підтвердив після засідання Комісії Україна – НАТО голова представництва України при НАТО Вадим Пристайко.

«Вони цікавилися, з одного боку, чи, впроваджуючи воєнний стан, Україна не має наміру ескалації напруженості, а чи має намір владнати це питання дипломатично. По-друге, їх цікавило, як це вплине на реформи та демократичні процеси. Представники альянсу радо вітали інформацію, що президент Порошенко запропонував скоротити військовий стан з 60 до 30 днів», – пояснив Пристайко, запевняючи, що впровадження воєнного стану тільки активізує військову взаємодію між Україною та НАТО.

Дипломат наголосив, що Україна і Північноатлантичний союз вже активно співпрацюють в Чорному морі, де натовські військові збільшили свою присутність.

«Збільшення присутності НАТО в Чорному морі – це реакція на дії Росії», – зауважив Вадим Пристайко.

У НАТО отримали запевнення від України, що впровадження воєнного стану не піде на шкоду демократії й не вплине на вибори, заявив, відповідаючи на питання Радіо Свобода, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ після закінчення термінової наради Комісії Україна – НАТО.

«Президент Петро Порошенко наголосив, що впровадження воєнного стану не підриватиме роботи демократичних інституцій України та не чинитиме жодних проблем наступним президентським виборам», – заявив керівник альянсу.

Столтенберґ зазначив, що саме відсутність шкоди з боку воєнного стану політичним та демократичним процесам України є важливим елементом для держав-членів НАТО.

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі.

Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані.

Свій осуд з приводу дій Росії вже висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні.

Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України приведені в повну бойову готовність.