Керченська криза: Путін звинуватив Порошенка в «провокації»

Президент Росії Володимир Путін назвав інцидент із захопленням українських кораблів у Чорному морі «провокацією», яку нібито організувала київська влада та зокрема президент України Петро Порошенко напередодні виборів.

Путін вперше прокоментував ситуацію в Керченській протоці, виступаючи на форумі «Росія кличе» в Москві 28 листопада. Президент Росії стверджує, що рейтинг Порошенко дуже низький, тож він намагається створити перешкоди своїм конкурентам на прийдешніх виборах.

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Верховна Рада України запровадила воєнний стан в низці областей після обстрілу російськими воєнними українських кораблів у Керченській протоці. 28 листопада президент Петро Порошенко підписав документ.

Хоча секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов сперш пропонував запровадити воєнний стан на всій території України на 60 діб, врешті його було ухвалено в низці областей на сході та півдні України терміном на 30 діб.

Таким чином, період воєнного стану не накладається на початок передвиборчої кампанії. Крім того, окремою постановою Верховна Рада вже наперед призначила вибори президента на їхній конституційний термін, 31 березня.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Наразі затримані українські моряки в анексованій Керчі, їх звинувачують у «незаконному перетині державного кордону Росії». Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.​

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заявуз вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

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26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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