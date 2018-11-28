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28 Листопад 2018, Київ 14:44
Новини | Події

Підрозділи ДПСУ привели в повну бойову готовність

Прикордонники посилили бойову готовність

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Органи та підрозділи Державної прикордонної служби України привели у повну бойову готовність. Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив начальник департаменту з питань взаємодії та зв’язків із громадськістю Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

«Наразі органи та підрозділи Державної прикордонної служби приведено в повну бойову готовність. Основні зусилля зосереджені на додатковому посиленні кордону та його режиму – це і залучення резерву, висилання збільшених нарядів, нарощування інженерного облаштування, максимальне використання системи освітлення обстановки, недопущення та запобігання будь-яким інцидентам і провокаціям», – розповів Демченко.

Він додав, що у пунктах пропуску посили контроль, з громадянами, «які підпадають під профіль ризику», проводять інтерв’ю, додатково перевіряють транспортні засоби.

Навіщо Україні воєнний стан
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Навіщо Україні воєнний стан

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Демченко підкреслив, що ці заходи не спрямовані на обмеження прав і свобод громадян.

Пункти пропуску на адміністративному кордоні з анексованим Кримом також працюють із посиленими заходами безпеки.

Верховна Рада України запровадила воєнний стан в низці областей після обстрілу російськими воєнними українських кораблів у Керченській протоці. 28 листопада президент Петро Порошенко підписав документ.

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