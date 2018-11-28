Підрозділи ДПСУ на адмінкордоні з Кримом – у бойовій готовності

Пункти пропуску на адміністративному кордоні з анексованим Кримом працюють із посиленими заходами безпеки, підрозділи прикордонної служби перебувають у режимі бойової готовності, повідомляє 28 листопада кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як повідомив у коментарі Крим.Реалії помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з питань взаємодії із засобами масової інформації Держприкордонслужби України Максим Сорока, наразі на адмінкордоні з Кримом пропуск громадян здійснюється через пункти «Каланчак», «Чаплинка», «Чонгар».

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«Зараз всі підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління перебувають у бойовій готовності. Це, окрім безпосередньо регіонального управління, Херсонський і Бердянський прикордонні загони. Проведені заходи посилення по всіх напрямах. Особлива увага при цьому зосереджена на режимі в місцях постійної дислокації підрозділів, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, організації безпеки громадян, які перетинають адмінкордон, а також усього персоналу», – зазначив Максим Сорока.

У Держприкордонслужбі підкреслили, що при цьому «права і свобода громадян України обмежувати не будуть».

«Всі громадяни України пропускаються через адміністративний кордон згідно з чинним законодавством. Іноземці наразі перетинають адмінкордон за наявності дійсних паспортних документів і спеціального дозволу, який видають підрозділи Державної міграційної служби України», – додали в Азово-Чорноморському регіональному урпавлінні з питань взаємодії із засобами масової інформації Держприкордонслужби України.

Напередодні голова Херсонської області Андрій Гордєєв заявив про обмеження при пропуску громадян Росії через контрольно-пропускні пункти на адміністративному кордоні з Кримом. ​

Верховна Рада України запровадила воєнний стан в низці областей після обстрілу російськими воєнними українських кораблів у Керченській протоці. 28 листопада президент Петро Порошенко підписав документ.

Громадяни України можуть перетинати адміністративні кордон при пред’явленні національного паспорту, а іноземцям та особам без громадянства потрібний спеціальний дозвіл, який надає Державна міграційна служба України. Відповідний порядок затверджений постановою українського уряду про порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Постійний представник президента України в Автономній республіці Крим Борис Бабін 27 листопада заявив, що абсолютна більшість кримчан має українські паспорти й активно ними користується.

Український МЗС неодноразово застерігав іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до анексованого Криму.