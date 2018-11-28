Порошенко в інтерв’ю NBC: «Забирайтеся з України, містере Путін»

Президент України Петро Порошенко закликав Росію забрати війська з України та висловив сподівання, що на саміті «Групи двадцяти» (G20) президент США Дональд Трамп звернеться з цим закликом до російського президента Володимира Путіна. Про це Порошенко сказав в інтерв’ю американському телеканалу NBC.

«Є дві версії. Перша – це «нормандський формат», Мінські угоди, деескалація ситуації в Азові, деокупація Криму та багато іншого. Але можна зробити це коротше і в кількох словах: «Забирайтеся з України, містере Путін», – сказав Порошенко, відповідаючи на запитання, чи очікує він, щоб лідер США доніс російському президенту позицію щодо України.

Президент додав, що один із варіантів підтримки Україні – захід у Чорне море кількох кораблів НАТО, що відповідатиме меті глобальної безпеки. За його словами, можна обговорювати питання, які країни можуть надати такі судна, але це мають бути країни НАТО, щоб більше не дозволити Росії діяти таким чином.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі, а також затримали 24 українських моряків. За даними української сторони, шістьох українських військових поранено, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі і НАТО також закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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