Росія перекидає ракетну систему С-400 в анексований Крим

Міністерство оборони Росії заявляє, що перекине до анексованого Криму дивізіон зенітної ракетної системи С-400 «Тріумф».

«Найближчим часом новий комплекс заступить на бойове чергування із захисту повітряного простору Росії і замінить попередній ЗРК», – заявили у прес-службі Південного військового округу Росії.

За час анексії Криму Росія перекинула на півострів три зенітно-ракетні системи С-400.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі Збройних сил України дії російських військових в Криму називають незаконними.

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Напередодні президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам застеріг, що залишається загроза повномасштабного російського вторгнення в Україну.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі, а також затримали 24 українських моряків. За даними української сторони, шістьох українських військових поранено, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Українська прокуратура ­визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі і НАТО також закликали до «стриманості і деескалації».