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28 Листопад 2018, Київ 14:47
Новини | Політика

У Запоріжжі на сесії міськради вивісили прапор ВМС на підтримку українських моряків

Організатори закликами інші міські ради приєднатися до акції

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28 листопада перед початком сесії Запорізької міської ради депутати вивісили прапор Військово-морських сил України на підтримку українських моряків, яких захопили російські прикордонники і силами спецпризначення у Керченській протоці. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«У міжнародних водах відбулася атака на наші збройні сили. Так само, як і чотири роки і більше тому, у нас йде атака на нас через наші військово-морські сили. І цей прапор це знак підтримки. І як чотири роки тому, запорожці на Фестивальній площі на головному флагшткові підняли прапор ВМС, і тут в мерії так само підіймали ВМС. Я хочу, щоб це був такий флешмоб – щоб всі місцеві ради, всі місцеві органи на одному з флагштоків поряд з державним прапором підіймали прапор Військово-морських сил, як знак підтримки наших Збройних сил взагалі», – розповів ініціатор акції В’ячеслав Зайцев.

Активісти закликали інші органи місцевої влади приєднатися до флешмобу
Активісти закликали інші органи місцевої влади приєднатися до флешмобу

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Наразі затримані українські моряки в анексованій Керчі, їх звинувачують у «незаконному перетині державного кордону Росії». Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі і НАТО також закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного станутерміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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