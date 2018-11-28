Трамп: зустріч із Путіним в Аргентині може бути скасована через агресію Росії

Президент США Дональд Трамп заявляє, що його майбутня зустріч із російським президентом Володимиром Путіним на полях саміту «Групи 20» в Аргентині може бути скасована через захоплення Росією українських кораблів. Про це він сказав в інтерв’ю газеті Washington Post 27 листопада.

За словами президента США, він чекає повного звіту своїх помічників щодо інциденту. «Від цього звіту багато в чому залежить, чи відбудеться наша бесіда. Можливо, її і зовсім не буде. Цей акт агресії мені зовсім не подобається», – сказав Трамп.

Президент США мав зустрітися з російським президентом G20 в Буенос-Айресі 30 листопада і 1 грудня. Трамп і Путін зустрічалися в липні у Фінляндії. Після тривалих консультацій сторони вирішили відкласти наступний повноформатний американсько-російський саміт до наступного року.

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Заява Трампа з’явилася після того, як російський суд 27 листопада на два місяці арештував 12 із 24 українських моряків, яких захопили російські силовики. Згодом суд у Керчі заарештував трьох поранених українців.

Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам застеріг, що залишається загроза повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Наразі затримані українські моряки перебувають в анексованій Керчі, їх звинувачують у «незаконному перетині державного кордону Росії». Українська прокуратура визнала їх військовополоненими.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни. За даними української сторони, шістьох українських військових поранено, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження воєнного стану в низці областей України.