Cуд у Криму заарештував трьох поранених українських моряків

Підконтрольний Росії Керченський міський суд заарештував на два місяці трьох поранених українських моряків, які постраждали під час нападу російських військових на українські військові кораблі.

Мова йде про Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороку. Раніше російська влада стверджувала, що вони перебувають у лікарні.

Перед цим підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці 12 із 24 затриманих українських військових моряків.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Наразі затримані українські моряки в анексованій Керчі, їх звинувачують у «незаконному перетині державного кордону Росії». Українська прокуратура визнала їх військовополоненими.

В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 26 листопада воєнного стану у низці областей України.