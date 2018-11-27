СБУ: співробітник Служби безпеки тяжко поранений унаслідок нападу російських військових у морі

Один співробітник Служби безпеки України поранений під час нападу російських військових на українські кораблі 25 листопада, повідомив начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

Він зазначив, що серед 24 українських військових, затриманих російською владою, – двоє представляють СБУ.

«Відео з одним із наших співробітників Андрієм Драчем у 2014 році зворушило весь інтернет. Він, ще будучи курсантом, не зрадив присязі, відмовився перейти на бік окупантів та співав гімн України. Інший наш співробітник – Василь Сорока – неодноразово виконував бойові завдання в районі проведення Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил отримав важкі поранення під час зухвалого нападу російського агресора», – заявив Гуськов.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Наразі затримані українські моряки в анексованій Керчі, їх звинувачують у «незаконному перетині державного кордону Росії». Українська прокуратура визнала їх військовополоненими.

В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 26 листопада воєнного стану у низці областей України.