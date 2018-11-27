Суд у Криму заарештував 12 із 24 затриманих українських моряків

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував на два місяці 12 із 24 затриманих українських військових моряків, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з рішенням суду під арешт поміщені Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Юрій Будзило, Володимир Терещенко, Віктор Беспальченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліба, Владислав Костишин, Сергій Попов та Роман Мокрюк.

Українським морякам закидають незаконний перетин кордону за частиною 1 статті 322 Кримінального кодексу Росії.

Українська прокуратура Криму визнала моряків військовополоненими та почала досудове розслідування за фактом «порушення окупаційною владою законів і звичаїв війни».

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 26 листопада воєнного стану у низці областей України.