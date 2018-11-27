Він із 5-го класу хотів стати моряком – мати 18-річного полоненого моряка з Одеси

​Останні кілька років Андрій Ейдер жив із бабусею в Одесі – закінчив морський ліцей та пішов на флот. В полон він потрапив на третьому місяці служби – контракт підписав одразу після закінчення учбового закладу. В екіпажах усіх трьох кораблів він наймолодший – незабаром Андрію виповниться 19 років. Із Радіо Свобода поспілкувалася матір полоненого моряка Вікторія Ейдер.

– Що вам зараз відомо про Андрія.

– Що він поранений і перебуває в Керчі.

– Чи до вас зверталися представники українських чи російських офіційних державних органів?

– Ні

– Що він розповідав вам про свою службу?

Він говорив, що командир гарний в них

– Він не з тих, хто любить розповідати, а я не особливо питала. Говорив, що кораблі дуже маленькі, що маленький екіпаж. Також говорив, що командир гарний в них.

– А коли ви з ним спілкувалися перед походом?

– Вранці 24 листопада із ним бабуся прощалася, коли він йшов. А ввечері він мені телефонував. Ми домовилися, що він зателефонує, коли вони дійдуть до Бердянська.

​– Чи йому подобалася служба, чи любить він море?

Перші розмови про те, що він хоче стати моряком були, коли він був п’ятикласником

– Не думаю, що служба дуже подобалася, але море він любить. Перші розмови про те, що він хоче стати моряком були, коли він був п’ятикласником. Потім в сьомому він точно визначився із майбутньою професією. Але йшлося про цивільне судноплавство, не військове. Потім вступив до морського транспортного ліцею в Одесі. І одразу після закінчення, в вересні, поїхав до «учебки», де він і підписав контракт. Місяць був там, і десь півтора-два місяця тут.

– Як йому взагалі була військова служба?

– Він взагалі то стриманий і веселий, але я ніколи не думала, що армія це для нього. Він нічого не розповідав, служба – є служба. Одного разу, коли телефонував, то запитував, як собі їжу готувати.

– Коли він говорив із вами телефоном, чи він розповідав щось про свій похід?

– Я на даний час нічого говорити не можу.

– Як ви дізналися про полон сина?

– Мені зателефонувала мама, розповіла про те, що катери атакували. Я про це нічого не знала. Потім мамі зателефонував мій колишній чоловік, Дмитро, і підтвердив цю інформацію, про атаку на катера. Про те, що Андрія поранено, я дізналася з новин – там розповіли, що поранення отримали два контрактника і командир.