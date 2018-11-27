Facebook видаляє українські публікації про Росію та російську агресію. Інформаційна війна чи збій?

26 листопада, в день розгляду Верховною Радою питання щодо запровадження воєнного стану в Україні, дописи деяких українських користувачів Facebook були видалені адміністрацією соцмережі через нібито «порушення стандартів спільноти». Дезактивовані пости містили посилання на матеріали українських видань, які розповідали про ескалацію в Керченській протоці, нарощування російської військової техніки поблизу українських кордонів, а також про політичні перспективи президента Росії Володимира Путіна.

«Фейсбук закрив два моїх пости. Я думала, може, ті, де не стримувалася і писала певні негарні слова під час учорашнього засідання ВР, але ж ні. Ці пости стосуються російської агресії проти України. Звісно, я надіслала їх на повторну перевірку», – обурюється заступниця генерального директора «Укрінформу» Марина Сингаївська.

«Я додала два хештеги #RussiaAttacksUkraine #StopRussianAggression. І що ви думаєте? Facebook вирішив видалити мій пост через 3 години. – ділиться своїм досвідом волонтерка Анастасія Тимофієва. – Таке враження, ніби мої два речення дуже сильно травмували репутацію «моєї улюбленої соцмережі». Або ж вони були більш шкідливі, аніж пости ботів і схожих веб-категорій».

«Інфовійна триває», – характеризує цю ситуацію керівник програм Центру досліджень визвольного руху Ярина Ясиневич, допис якої про російську агресію також заблокували у Facebook.

Однією зі статей, яка потрапила під цензуру соцмережі, стало інтерв’ю з відомим російським політологом і професором Лілією Шевцовою, яка водночас є затятим критиком нинішньої політичної системи в Росії і прихильницею України. У ньому вона, зокрема, говорить про «кримнашизм», ізоляцію Росії та санкції, а також про те, що зараз «бути непатріотом Росії небезпечно» і що час Путіна минає.

Два інші заблоковані Facebook матеріали виявилися новинами. У першій йшлося про напад та захоплення Росією українських суден у нейтральних водах Керченської протоки, де цитувались слова міністра закордонних справ Павла Клімкіна, що це «абсолютно новий рівень провокацій та агресії» і є бажанням Росії «захопити Азовське море».

Інша новина передавала заяву Головного управління розвідки Міністерства оборони України про те, що Росія підтягнула до кордону з Україною 500 своїх бойових літаків тактичної авіації та до 340 вертольотів армійської авіації.

Медіаюристу Ігорю Розкладаю таке одночасне блокування публікацій українців про російську тематику видалось дивним і він вирішив звернутись до адміністрації Facebook, аби відновити їх.

«Я повідомив, що є дивне блокування, яке не має нормальної логіки. І в принципі Facebook достатньо швидко відреагував. Виглядає так, що пости були марковані чомусь як спам. Причин може бути дві. Одна –технічний збій, але мені видалось достатньо дивним те, що три різні публікації, які стосувались Росії, були одночасно заблоковані, і в мене є певні підозри, але підтвердити їх наразі неможливо, бо Facebook не завжди детально пояснює причини блокування», зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

Скаргу до адміністрації соцмережі підготувало Міністерство інформаційної політики України (МІП). У МІП вважають, що вищезгадане блокування є наслідком «шкідливого використання мережі зацікавленими особами, або наявності системної помилки в алгоритмах оцінки контенту».

«Ми також відзначили, що такою проблемою уражені профілі журналістів. Крім того, були зафіксовані атаки ботів з розповсюдження фейкової інформації про рішення щодо воєнного стану. Все це ми зазначили та очікуємо на відповіді», – заявив у коментарі Радіо Свобода заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін.

Проблема з блокуванням у Facebook не тільки українських публікацій, але і сторінок, не нова. Так, наприклад, нещодавно адміністрація соцмережі на тиждень обмежила користувацькі права міністру інфраструктури Володимиру Омеляну. А у червні заблокованим виявився український ілюстратор Андрій Єрмоленко, який створив серію альтернативних плакатів до цьогорічного Чемпіонату світу з футболу.

У середині жовтня Facebook відкрив вакансію менеджера з публічної політики для України, який би міг «поєднувати пристрасть до таких інтернет-послуг, які надає Facebook, і глибоке знання політичної та регуляторної динаміки в Україні та, бажано, у всьому східноєвропейському регіоні».

У Міністерстві інформаційної політики України тоді це назвали «визначною подією».