Трамп і Путін почали зустріч у Гельсінкі

У столиці Фінляндії Гельсінкі 16 липня почалися переговори між президентами США Дональдом Трампом і Росії Володимиром Путіним у форматі віч-на-віч. Зустріч, планована на 13:20, почалася із запізненням на годину через те, що президент Росії невчасно прибув у Гельсінкі.

Згідно з попереднім графіком, вони триватимуть близько півтора години, потім запланований початок переговорів у розширеному форматі американської і російської делегацій. Обговорення триватиме й під час робочого обіду. О 16:50 Трамп і Путін мали провести спільну прес-конференцію. Ймовірно, її проведення затримають щонайменше на годину.

Путін перед зустріччю заявив, що йому «приємно зустрітися» з Трампом, і він має намір обговорити «докладно» двосторонню співпрацю.

Трамп, зі свого боку, привітав Путіна з «успішним проведенням чемпіонату світу з футболу» і заявив, що на зустрічі будуть обговорювати «значну кількість тем». Американський президент також висловив сподівання, що відносини США і Росії поліпшаться.

У столиці Фінляндії у день саміту президентів і перед ним відбувалися акції протесту, зокрема і на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Заходи безпеки посилені.

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Перед зустріччю президент США заявив, що відносини Сполучених Штатів і Росії «ніколи не були гіршими», ніж зараз через «дурість США» і розслідування російського втручання у вибори у Сполучених Штатах.

​Хоча двоє лідерів зустрічалися раніше, це їхній перший повноцінний двосторонній саміт після інавгурації Трампа на посаду президента Сполучених Штатів на початку 2017 року.

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Раніше Трамп заявляв, що не має завищених очікувань від цієї зустрічі. Водночас він ділився планами обговорити з Путіним ймовірне російське втручання у вибори президента США, на яких здобув перемогу, а також Сирію та Україну.

Зустріч відбуватиметься в час найбільшого напруження американо-російських відносин після закінчення Холодної війни. Відносини США і Росії затьмарені, зокрема, такими питаннями, як анексія Росією українського Криму в 2014 році, військова, економічна і політична підтримка Москвою бойовиків на сході України, ймовірне втручання Росії в президентські вибори у США в 2016 році, розбіжностями з приводу громадянської війни в Сирії і підходами до обмеження ядерної програми Ірану.