Пряму трансляцію саміту Трампа і Путіна веде телеканал «Настоящее время» (спецпроект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»):
МЗС Бельгії перед зустріччю Трампа і Путіна нагадало про агресію Москви в Україні і Грузії
Питання про ситуацію в Україні й агресію Москви потрібно повернути на порядок денний у той час, як президент США Дональд Трамп у Гельсінкі зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним, заявляє міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс.
За його словами, ЄС докладає зусиль для повернення актуальності й нагадування про ситуацію в країнах «Східного партнерства», зокрема, щодо незаконної анексії Криму в Україні.
«Поки президент Трамп проводить саміт з президентом Путіним, ми тут нагадуємо про наше «Східне партнерство». Треба повернути до порядку денного й нагадати про ситуацію в Україні – незаконну анексію Криму, а також військову присутність Росії на окупованих територіях Грузії. І я сподіваюся, президент Трамп також висуне ці теми на обговорення», – сказав Рейндерс перед засіданням Ради ЄС.
Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що не має завищених очікувань від зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.
Водночас Трамп повідомив, що планує обговорити з Путіним ймовірне російське втручання у вибори президента США, на яких здобув перемогу, а також Сирію та Україну.
Дональд Трамп із дружиною Меланією прибули до Гельсінкі 15 липня:
Трохи згодом президент США додав у Twitter: «Наші відносини з Росією ніколи не були гіршими завдяки багатьом рокам дурості США і зараз – через влаштоване полювання на відьом», – маючи на увазі розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання в американські вибори 2016 року.
На сьогодні, 16 липня, запланована зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в столиці Фінляндії Гельсінкі.
Білий дім оприлюднив напередодні графік Дональда Трампа на 16 липня:
- переговори з Путіним у форматі тет-а-тет мають розпочатися о 13:20 у Президентському палаці в Гельсінкі (за місцевим часом, який збігається з київським часом);
- на 14:50 заплановано початок переговорів у розширеному форматі американської і російської делегацій – обговорення триватиме й під час робочого обіду;
- о 16:50 Трамп і Путін мають провести спільну прес-конференцію.