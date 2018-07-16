МЗС Бельгії перед зустріччю Трампа і Путіна нагадало про агресію Москви в Україні і Грузії

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Питання про ситуацію в Україні й агресію Москви потрібно повернути на порядок денний у той час, як президент США Дональд Трамп у Гельсінкі зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним, заявляє міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс.

За його словами, ЄС докладає зусиль для повернення актуальності й нагадування про ситуацію в країнах «Східного партнерства», зокрема, щодо незаконної анексії Криму в Україні.

«Поки президент Трамп проводить саміт з президентом Путіним, ми тут нагадуємо про наше «Східне партнерство». Треба повернути до порядку денного й нагадати про ситуацію в Україні – незаконну анексію Криму, а також військову присутність Росії на окупованих територіях Грузії. І я сподіваюся, президент Трамп також висуне ці теми на обговорення», – сказав Рейндерс перед засіданням Ради ЄС.