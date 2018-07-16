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16 Липень 2018, Київ 12:34
Політика

Live Подробиці переговорів Трампа і Путіна. Живий блог

На сьогодні, 16 липня, запланована зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в столиці Фінляндії Гельсінкі. Президент США напередодні заявив, що планує обговорити з Путіним ймовірне втручання Росії у вибори президента США, на яких здобув перемогу, а також Сирію та Україну.  Речник Володимира Путіна раніше заявляв, що президент Росії готовий обговорювати будь-які питання, окрім анексованого Криму. Переговори Трампа з Путіним у форматі тет-а-тет мають розпочатися о 13:20 у Президентському палаці в Гельсінкі (за місцевим часом, який збігається з київським часом). Зустріч, за інформацією Білого дому, триватиме приблизно півтори години. На 14:50 заплановано початок переговорів у розширеному форматі американської і російської делегацій. Обговорення триватиме й під час робочого обіду. О 16:50 Трамп і Путін мають провести спільну прес-конференцію.

Президент США Дональд Трамп (праворуч) та президент Росії Володимир Путін під час зустрічі на полях саміту G20 у Гамбурзі, липень 2017 року
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Пряму трансляцію саміту Трампа і Путіна веде телеканал «Настоящее время» (спецпроект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»):

МЗС Бельгії перед зустріччю Трампа і Путіна нагадало про агресію Москви в Україні і Грузії

Бельгійський міністр наголошує, що хоча є й інші нагальні проблеми, зокрема війна в Сирії, але «треба висунути на перший план дискусії щодо ситуації в Україні та Грузії»
Бельгійський міністр наголошує, що хоча є й інші нагальні проблеми, зокрема війна в Сирії, але «треба висунути на перший план дискусії щодо ситуації в Україні та Грузії»

Питання про ситуацію в Україні й агресію Москви потрібно повернути на порядок денний у той час, як президент США Дональд Трамп у Гельсінкі зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним, заявляє міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс.

За його словами, ЄС докладає зусиль для повернення актуальності й нагадування про ситуацію в країнах «Східного партнерства», зокрема, щодо незаконної анексії Криму в Україні.

«Поки президент Трамп проводить саміт з президентом Путіним, ми тут нагадуємо про наше «Східне партнерство». Треба повернути до порядку денного й нагадати про ситуацію в Україні – незаконну анексію Криму, а також військову присутність Росії на окупованих територіях Грузії. І я сподіваюся, президент Трамп також висуне ці теми на обговорення», – сказав Рейндерс перед засіданням Ради ЄС.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що не має завищених очікувань від зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

Водночас Трамп повідомив, що планує обговорити з Путіним ймовірне російське втручання у вибори президента США, на яких здобув перемогу, а також Сирію та Україну.

Дональд Трамп із дружиною Меланією прибули до Гельсінкі 15 липня:

Трохи згодом президент США додав у Twitter: «Наші відносини з Росією ніколи не були гіршими завдяки багатьом рокам дурості США і зараз – через влаштоване полювання на відьом», – маючи на увазі розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання в американські вибори 2016 року.

На сьогодні, 16 липня, запланована зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в столиці Фінляндії Гельсінкі.

Білий дім оприлюднив напередодні графік Дональда Трампа на 16 липня:

  • переговори з Путіним у форматі тет-а-тет мають розпочатися о 13:20 у Президентському палаці в Гельсінкі (за місцевим часом, який збігається з київським часом);
  • на 14:50 заплановано початок переговорів у розширеному форматі американської і російської делегацій – обговорення триватиме й під час робочого обіду;
  • о 16:50 Трамп і Путін мають провести спільну прес-конференцію.

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