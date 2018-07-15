3 «Повернемо Гельсінкі колишню велич» – перефраз крилатого американського лозунгу «Повернемо Америці колишню велич», що його вперше використав Рональд Рейган у своїй перевиборчій кампанії у 1980 році, коли Америка переживала період економічного падіння, а пізніше використав і Дональд Трамп під час останніх виборів президента США у 2016 році