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15 Липень 2018, Київ 19:31
Фотогалереї

Протести у Гельсінкі напередодні зустрічі Трампа з Путіним – фото

Більше двох тисяч людей мітингують на Сенатській площі у столиці Фінляндії напередодні зустрічі президентів США і Росії. Раніше вони провели ходу під гаслом «Гельсінкі – за права людини». Мітинг зібрав противників політики обох лідерів: екологічних активістів, противників жорсткої політики щодо мігрантів, представників ЛГБТ- організацій та інших.
Серед протестувальників – багато українців. Вони розгорнули плакати на підтримку кримчанина Олега Сенцова, який голодує у російській тюрмі за Полярним колом. На акцію також приходила сестра Олега Наталія Каплан.
Звернення на стіні для проектора в Гельсінському музичному центрі, перед зустріччю між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі. Там написано: &laquo;Містере Президенте, вітаємо вас на землі вільної преси&raquo;
1 Звернення на стіні для проектора в Гельсінському музичному центрі, перед зустріччю між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі. Там написано: «Містере Президенте, вітаємо вас на землі вільної преси»
Демонстранти готуються напередодні маршу проти Гельсінкського саміту 2018 року в Гельсінкі
2 Демонстранти готуються напередодні маршу проти Гельсінкського саміту 2018 року в Гельсінкі
&laquo;Повернемо Гельсінкі колишню велич&raquo; &ndash; перефраз крилатого американського лозунгу &laquo;Повернемо Америці колишню велич&raquo;, що його вперше використав Рональд Рейган у своїй перевиборчій кампанії у 1980 році, коли Америка переживала період економічного падіння, а пізніше використав і Дональд Трамп під час останніх виборів президента США у 2016 році
3 «Повернемо Гельсінкі колишню велич» – перефраз крилатого американського лозунгу «Повернемо Америці колишню велич», що його вперше використав Рональд Рейган у своїй перевиборчій кампанії у 1980 році, коли Америка переживала період економічного падіння, а пізніше використав і Дональд Трамп під час останніх виборів президента США у 2016 році
Марш пройшов під гаслом &laquo;Гельсінкі &ndash; за права людини&raquo;
4 Марш пройшов під гаслом «Гельсінкі – за права людини»
Чоловік у картонній масці із зображенням президента Росії Володимира Путіна несе веселковий прапор ЛГБТ-спільноти
5 Чоловік у картонній масці із зображенням президента Росії Володимира Путіна несе веселковий прапор ЛГБТ-спільноти
Як передає кореспондент Радіо Свобода, серед протестувальників &ndash; багато українців
6 Як передає кореспондент Радіо Свобода, серед протестувальників – багато українців
&laquo;Повернемо світові колишню велич&raquo; &ndash; мітингувальники не обмежилися Америкою чи Гельсінкі, &laquo;взяли вище&raquo;
7 «Повернемо світові колишню велич» – мітингувальники не обмежилися Америкою чи Гельсінкі, «взяли вище»
Активісти розгорнули плакати на підтримку кримчанина Олега Сенцова, що голодує у російській тюрмі за Полярним колом
8 Активісти розгорнули плакати на підтримку кримчанина Олега Сенцова, що голодує у російській тюрмі за Полярним колом
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За попередніми даними, більше двох тисяч людей мітингують напередодні зустрічі президентів США та Росії у Гельсінкі
10 За попередніми даними, більше двох тисяч людей мітингують напередодні зустрічі президентів США та Росії у Гельсінкі
Зображення поцілунку президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна на плакаті активістки. Таке графіті у травні 2016 року намалювали литовці Міндаугас Бонану та Домінікас Чечкаускас на стіні барбекю-ресторану у Вільнюсі.&nbsp;Ідея створення графіті у Чечкаускаса і Бонаною з&rsquo;явилася після того, як президент Росії Володимир Путін і тодішній кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп обмінялися заявами зі словами взаємного захоплення
11 Зображення поцілунку президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна на плакаті активістки. Таке графіті у травні 2016 року намалювали литовці Міндаугас Бонану та Домінікас Чечкаускас на стіні барбекю-ресторану у Вільнюсі. Ідея створення графіті у Чечкаускаса і Бонаною з’явилася після того, як президент Росії Володимир Путін і тодішній кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп обмінялися заявами зі словами взаємного захоплення
Жінка із інсталяцією на своїй голові, де пташині символи США &ndash; білоголовий орлан &ndash; та Росії &ndash; золотий двохголовий орел &ndash; своїми перами розмітили земну кулю між собою
12 Жінка із інсталяцією на своїй голові, де пташині символи США – білоголовий орлан – та Росії – золотий двохголовий орел – своїми перами розмітили земну кулю між собою
Саміт Росія-США запланований на 16 липня. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що не може описати президента Росії ні як ворога, ні як друга, але сподівається, що лідери двох країн зможуть стати друзями &laquo;колись&raquo;
13 Саміт Росія-США запланований на 16 липня. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що не може описати президента Росії ні як ворога, ні як друга, але сподівається, що лідери двох країн зможуть стати друзями «колись»
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