Більше двох тисяч людей мітингують на Сенатській площі у столиці Фінляндії напередодні зустрічі президентів США і Росії. Раніше вони провели ходу під гаслом «Гельсінкі – за права людини». Мітинг зібрав противників політики обох лідерів: екологічних активістів, противників жорсткої політики щодо мігрантів, представників ЛГБТ- організацій та інших.
Серед протестувальників – багато українців. Вони розгорнули плакати на підтримку кримчанина Олега Сенцова, який голодує у російській тюрмі за Полярним колом. На акцію також приходила сестра Олега Наталія Каплан.
Серед протестувальників – багато українців. Вони розгорнули плакати на підтримку кримчанина Олега Сенцова, який голодує у російській тюрмі за Полярним колом. На акцію також приходила сестра Олега Наталія Каплан.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ