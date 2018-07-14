США: Білий дім відреагував на заклики скасувати саміт Трампа з Путіним

У США Білий дім відреагував на заклики скасувати планований на 16 липня саміт президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, які пролунали з боку низки політичних діячів.

Білий дім відкинув такі заклики. Як сказала 13 липня речниця Сейра Сандерз, саміт і далі має відбутися.

А щодо оголошених раніше того дня обвинувачень групі російських спецслужбістів у втручанні у вибори у США, які стали причиною закликів скасувати саміт, вона наголосила: жодне з обвинувачень не стосується нікого з членів виборчої кампанії Трампа чи будь-якого іншого американця.

Так само речник Ради національної безпеки США Ґаррет Маркіс заявив, що оголошення про обвинувачення «ніяк не впливає на понеділкову зустріч».

Раніше 13 липня кілька відомих діячів Конгресу з обох партій закликали скасувати саміт після того, як Міністерство юстиції США оголосило обвинувачення у втручанні у вибори 12 офіцерам російської військової розвідки. Їх звинуватили у зламі комп’ютерних систем апарату Демократичної партії США і оприлюдненні тисяч викрадених документів та електронних листів. Це зашкодило під час тієї кампанії кандидатці від демократів Гілларі Клінтон і тим непрямо посприяло перемозі республіканця Дональда Трампа.

Білий дім наполягає, що обвинувачення проти росіян ніяк не стосуються нікого з представників кампанії Трампа. В обвинувальному акті згадано про «чільних членів» кампанії Трампа, з якими був у тісному контакті один із російських посадовців. Давній союзник нинішнього президента і радник його виборчої кампанії Роджер Стоун визнав, що, ймовірно, тут ідеться саме про нього. За даними обвинувачення, росіянин пропонував неназваному радникові кампанії Трампа допомогу у веденні цієї кампанії, сказавши, що робитиме це «з великим задоволенням», а потім питав у цього радника, що робити з викраденими документами демократів. Як мовиться в обвинуваченні, радник відповів: «Стандартно» (документи оприлюднили на сайті «Вікілікс»). Стоун при цьому наголошує, що в обвинуваченні немає ніяких доказів, що він чи будь-який інший працівник кампанії Трампа отримував будь-що від росіян чи інших викрадачів матеріалів Демпартії і передавав це сайтові «Вікілікс».

У Росії звинувачення на адресу її розвідників відразу відкинули й заявили, що йдеться про спробу «зіпсувати атмосферу» навколо саміту з боку спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує у США справу про втручання Росії у вибори 2016 року (цей факт спецслужби США вважають твердо доведеним, хоча Москва це заперечує), а також можливу змову членів кампанії Трампа з Росією (в цьому питанні твердих доказів наразі немає, і Росія, і Трамп однаково відкидають такі обвинувачення).