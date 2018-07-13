США: лідер сенатської меншості закликав Трампа скасувати зустріч із Путіним

Провідний сенатор-демократ, лідер меншості Чак Шумер закликав президента США Дональда Трампа скасувати заплановану на 16 липня зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, повідомляє CNN. На думку політика, такою має бути реакція на те, що Велике журі вирішило висунути звинувачення 12 співробітникам російського ГРУ в справі про втручання у вибори президента США в 2016 році.

«Президент Трамп має скасувати свою зустріч з Володимиром Путіним, доки Росія не здійснить демонстративних і прозорих заходів, щоб довести, що вони не втручатимуться в майбутні вибори. Радісне рукостискання з Володимиром Путіним на тлі цих звинувачень буде образою для нашої демократії», – вважає лідер сенатської демократичної меншості.

У США 13 липня Велике журі вирішило висунути звинувачення 12 співробітникам Головного розвідувального управління Збройних сил Росії, оголосив заступник генерального прокурора США Род Розенстайн. За його словами, цим особам інкримінується організація кібератак з метою викрадення документів та їхньої наступної публікації.

За даними міністерства юстиції США, у 2016 році представники ГРУ почали спецоперацію, сенс якої полягав у зламі комп'ютерів, що належали волонтерам і співробітникам штабу Клінтон, в тому числі й керівника виборчої кампанії.

Представники російських спецслужб дізналися імена й паролі багатьох співробітників штабу, отримавши можливість заволодіти вмістом електронної пошти багатьох із них. Вони також змогли зламати внутрішню комп’ютерну мережу Національного демократичного комітету і комітету з виборів до Конгресу Демократичної партії США.

Кремль досі заперечував будь-які твердження про спроби втручатися у виборчу кампанію в США. Сам Трамп висловлював сумніви у висновках американських спецслужб про те, що Москва неодноразово намагалася вплинути на американських виборців.

Виступаючи перед журналістами у Вашингтоні, Розенстайн заявив, що президент Трамп обізнаний із результатами розслідування і звинуваченнями на адресу 12 співробітників ГРУ. Він був офіційно проінформований про це перед початком європейського турне.