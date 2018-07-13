У США висунуті звинувачення 12 співробітникам російського ГРУ

У США Велике журі вирішило висунути звинувачення 12 співробітникам Головного розвідувального управління Збройних сил Росії у справі про втручання у вибори президента США в 2016 році. Про це оголосив заступник генерального прокурора США Род Розенстайн.

За його словами, цим особам інкримінується організація кібератак з метою викрадення документів і їхньої наступної публікації. Імена обвинувачених поки не називаються.

За словами Розенстайна, правоохоронні органи керувалися верховенством права, а не політичними симпатіями. Верховенство права – це перш за все процедури, наголосив заступник генерального прокурора. Саме таким чином і діють учасники розслідування під керівництвом спеціального прокурора Роберта Мюллера, зазначив Розенстайн.

Комітет із розвідки Сенату Конгресу США 3 липня схвалив висновок американських розвідувальних служб щодо втручання Росії в президентські вибори у США 2016 року, заявивши, що пропагандистські зусилля Москви були значно ширшими, ніж досі вважалося.

Сенатори погодилися з висновком розвідувальних служб у тому, що російські спецслужби не тільки навмисно допомагали Трампу, а й робили це за особистим розпорядженням Володимира Путіна.

Трамп неодноразово висловлював сумнів щодо висновків американської розвідки, яка оприлюднила свій звіт у січні 2017 року, через кілька тижнів після інавгурації нового президента.

Розслідування Конгресу частково збігається з кримінальним розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера. Дотепер він висунув обвинувачення проти трьох компаній і 20 осіб. Серед обвинувачених – колишній керівник кампанії Трампа Пол Манафорт і колишній радник із національної безпеки Майкл Флінн.

Однією з компаній, які є серед обвинувачених, є Агенція інтернет-досліджень у російському Санкт-Петербурзі, відома як російська «фабрика тролів».

Президент Трамп постійно заперечує змову між представниками його кампанії і Москвою й називає розслідування «полюванням на відьом». Росія також заперечує втручання.