МЗС Росії критикує звинувачення Вашингтона у втручанні у вибори в США

МЗС Росії увечері 13 липня виступило з коментарем щодо рішення спецпрокурора США Роберта Мюллера висунути звинувачення 12 співробітникам російської військової розвідки.

«У Вашингтоні щосили намагаються реанімувати стару «качку» про уявне «втручанні Росії в американські президентські вибори 2016 року». Саме для цього спецпрокурор Мюллер, призначений розслідувати те, чого не було, висунув звинувачення 12 особам, названим співробітниками Головного розвідувального управління Збройних сил Російської Федерації», – йдеться в коментарі.

У МЗС Росії назвали метою «цього вкиду» «зіпсувати атмосферу перед російсько-американським самітом».

Раніше 13 липня заступник генерального прокурора США Род Розенстайн виступив у Вашингтоні в зв'язку з оприлюдненням звинувачень, висунутих 12 співробітникам Головного розвідувального управління в зв’язку з втручанням Москви в американську виборчу кампанію.

Список звинувачень з 11 пунктів представлений на 29 сторінках, з докладним описом дій, у яких звинувачуються співробітники російської військової розвідки.

Провідний сенатор-демократ, лідер меншості Чак Шумер закликав президента США Дональда Трампа скасувати заплановану на 16 липня зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, повідомляє CNN. На думку політика, такою має бути реакція на те, що Велике журі вирішило висунути звинувачення 12 співробітникам російського ГРУ в справі про втручання у вибори президента США в 2016 році.