Трамп: Моя адміністрація налаштована щодо Путіна «дуже жорстко»

Президент США Дональд Трамп зазначив, що питання, які він буде обговорювати з Володимиром Путіним у Гельсінкі, включають в себе конфлікти в Україні та Сирії й можливе втручання Росії в американські вибори, включаючи голосування, яке дозволило йому обійняти посаду. Про він заявив 13 липня після зустрічі із прем’єром Великої Британії Терезою Мей у її заміській резиденції.

Відповідаючи на запитання репортера про те, чи він дасть Путіну перевагу, Трамп сказав, що його адміністрація налаштована «надзвичайно жорстко» стосовно Росії.

Водночас, американський лідер зауважив, що було б дуже добре, якби США змогли налагодити хороші відносини з Росією та Китаєм.

Дональд Трамп перебуває у Британії з візитом між самітом НАТО 11-12 липня у Брюсселі та самітом з президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі 16 липня – його перша повноцінна зустріч з Путіним з часу вступу на посаду в січні 2017 року.

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Президент США раніше заявляв, що «все життя готувався» до таких подій, як зустріч із Путіним, і впевнений в тому, що російському лідерові не вдасться його «переграти».

Президент України Петро Порошенко висловив переконання, що президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі, щодо Криму притримуватиметься загальної позиції НАТО щодо невизнання незаконної анексії українського півострова.