Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 Липень 2018, Київ 19:17
Відео

Україна на зустрічі Трампа з Путіним. Чого очікувати?

Україна на зустрічі Трампа з Путіним. Чого очікувати?
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:20 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Тема України на зустрічі президентів США і Росії – одна з найголовніших тем не лише українських, але й світових медіа. Що говоритимуть лідери про ситуацію в російсько-українському конфлікті, чи будуть якісь компроміси, чи не відбудуться ці компроміси за рахунок України. Про це у програмі «Ваша Свобода» Віталій Портников говорив із народним депутатом України, головою комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганною Гопко, керівником української редакції «Голосу Америки» Мирославою Гонгадзе та політичним коментатором телеканалу «Дождь» Костянтином Еггертом.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG