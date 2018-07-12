На зустрічі з Путіним Трамп притримуватиметься невизнання анексії Криму – Порошенко

Президент України Петро Порошенко висловив переконання, що президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі, щодо Криму притримуватиметься загальної позиції НАТО щодо невизнання незаконної анексії українського півострова.

«Позиція (щодо статусу Криму – ред.) всіх членів Альянсу, в тому числі за участі президента Трампа, відображена в підсумковій заяві саміту НАТО. Там абсолютно чітко наголошено: невизнання незаконної анексії Криму. І не треба шукати чорну кішку у чорній кімнаті, бо там цієї кішки нема», – заявив Президент України Петро Порошенко, підсумовуючи брюссельські зустрічі.

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12 липня в Брюсселі триває саміт НАТО. Після саміту президент США поїде в Гельсінкі, де пройде його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Дональд Трамп, який неодноразово висловлювався за поліпшення відносин із Росією, має прибути до столиці Фінляндії 15 липня, Путін – 16-го.

Президент США раніше заявляв, що «все життя готувався» до таких подій, як зустріч із Путіним, і впевнений в тому, що російському лідерові не вдасться його «переграти».