Трамп: країни НАТО погодилися збільшити витрати на оборону

Країни-члени НАТО погодилися збільшити витрати на оборону до двох відсотків ВВП, заявив президент США Дональд Трамп 12 липня в Брюсселі.

На уточнювальне запитання, чи дійсно він погрожував країнам Північноатлантичного союзу виходом з НАТО, Трамп сказав, що зобов’язання США перед союзом залишаються в силі.

Він додав, що за кілька років союзники НАТО витрачатимуть на оборону додаткові 33 мільярди доларів.

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На саміті НАТО в Брюсселі після різких висловлювань президента США Дональда Трампа відбулася незапланована зустріч за зачиненими дверима.

Після неї президент США заявив, що альянс нині є «дуже об’єднаним, дуже сильним».

Джерела Reuters зазначають, що Трамп не погрожував виходом із Північноатлантичного союзу, але різко критикував союзників за те, що, на його думку, вони недоплачують до загального бюджету, і вимагав збільшити витрати на оборону.

На початку дводенного саміту НАТО 11 липня Трамп заявив, що Німеччина укладає угоди про газопровід «Північний потік-2» з Росією вартістю в «мільярди доларів» і при цьому очікує, що Сполучені Штати «захистять її від Росії».

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Він вкотре наголосив на необхідності збільшення витрат на оборону з боку країн-членів НАТО і, зокрема, Німеччини. За словами Трампа, такі витрати мають підвищитися «миттєво», а не за кілька років.