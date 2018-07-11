Трамп: ми захищаємо Німеччину від Росії, а вона платить Москві мільярди за газ

Президент США Дональд Трамп гостро розкритикував енергетичну співпрацю члена НАТО Німеччини з Росією і заявив, що через це «Німеччина повністю контролюється» Москвою.

«Маю сказати і вважаю це прикрим, що Німеччина має величезні угоди по нафті і газу з Росією, і ми маємо захищати її від Росії, а Німеччина йде і платить мільярди й мільярди доларів на рік Росії. Отже, ми (США) захищаємо Німеччину, захищаємо Францію, захищаємо всі ці країни, а багато країн укладають угоди з Росією по газопроводах і платять Росії мільярди доларів», – сказав Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, яка відбувалася за кілька годин перед відкриттям саміту НАТО в Брюсселі.

Президент США заявив, що через угоди з Росією Німеччина потрапить під контроль Москви, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

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«Я вважаю це недоречним. Колишній канцлер Німеччини (Герхард Шредер – ред.) очолює газогінний проект, яким постачається газ. Це призведе до того, що 70 відсотків поставок газу Німеччині буде контролюватися Росією.... Німеччина повністю контролюється Росією, бо отримуватиме між 60 та 70 відсотками енергоносіїв із Росії через новий газопровід (Північний потік-2 – ред.)», – додав Трамп.

Він вкотре наголосив на необхідності збільшення витрат на оборону з боку країн-членів НАТО і, зокрема, Німеччини. За словами Трампа, такі витрати мають підвищитися «миттєво», а не за кілька років.

Раніше Трамп припустив, що президент Росії Володимир Путін, з яким він зустрінеться 16 липня в Гельсінкі, може виявитися більш «простим співрозмовником», ніж європейські політики. Тоді ж американський лідер укотре поскаржився, що члени НАТО платять, за його твердженням, «занадто мало» порівняно зі Сполученими Штатами.

У заочну дискусію з Трампом вступив голова Європейської ради Дональд Туск. На прес-конференції після підписання нової угоди про співробітництво між Європейським союзом та НАТО 10 липня в Брюсселі він сказав, звертаючись до американського політика, що «у Америки немає і не буде кращого союзника, ніж Європа».

«Дорога Америко, цінуйте своїх союзників – адже у вас таких не багато», – наголосив Туск, водночас закликавши європейські країни «більше витрачати на свій захист».

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Трамп неодноразово вимагав від союзників довести військові витрати до 2% від ВВП, як це наказують правила НАТО. У червні він пригрозив членам Північноатлантичного альянсу «змінами», розкритикувавши, зокрема, владу Німеччини за те, що вона витрачає на військові потреби лише один відсоток ВВП проти 4% від ВВП у США.