Трамп звинуватив союзників по НАТО у затримці фінансування

Президент США Дональд Трамп звинуватив союзників по НАТО в тому, що вони істотно затримують внески в бюджет Північноатлантичного альянсу. Про це американський лідер написав у мережі Twitter 10 липня, напередодні саміту НАТО в Брюсселі.

За його словами, «багато країн НАТО», які очікують від Сполучених Штатів «захисту», «не тільки не виконують правило двох відсотків», але і «сильно затримують виплати». Він закликав партнерів «компенсувати» брак коштів.

Раніше Трамп припустив, що президент Росії Володимир Путін, з яким він зустрінеться 16 липня в Гельсінкі, може виявитися більш «простим співрозмовником», ніж європейські політики. Тоді ж американський лідер укотре поскаржився, що члени НАТО платять, за його твердженням, «занадто мало» порівняно зі Сполученими Штатами.

У заочну дискусію з Трампом вступив голова Європейської ради Дональд Туск. На прес-конференції після підписання нової угоди про співробітництво між Європейським союзом та НАТО 10 липня в Брюсселі він сказав, звертаючись до американського політика, що «у Америки немає і не буде кращого союзника, ніж Європа».

«Дорога Америко, цінуйте своїх союзників – адже у вас таких не багато», – наголосив Туск, водночас закликавши європейські країни «більше витрачати на свій захист».

Трамп неодноразово вимагав від союзників довести військові витрати до 2% від ВВП, як це наказують правила НАТО. У червні він пригрозив членам Північноатлантичного альянсу «змінами», розкритикувавши, зокрема, владу Німеччини за те, що вона витрачає на військові потреби лише один відсоток ВВП проти 4% від ВВП у США.