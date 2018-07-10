Україна затамувала дух перед самітом Трампа з Путіним

Недавні слова похвали президента США Дональда Трампа на адресу президента Росії Володимира Путіна і його натяки на можливість визнати незаконну анексію Росією українського Криму поставили Україну на межу зриву напередодні саміту двох керівників у фінському Хельсінкі. Українські політики непокояться, що Трамп може «здати» Україну під час зустрічі з Путіним.

Президент США Дональд Трамп на борту президентського літака 29 червня натякнув, що може розглянути можливість визнати претензії Росії на український Крим, силою відібраний в України 2014 року. «Треба буде подивитися», – сказав він у відповідь на запитання про таку можливість у перебігу чи за наслідками саміту.

Треба буде подивитися… Я говоритиму з ним про все

Це питання буде серед інших, які будуть обговорюватися під час його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Хельсінкі 16 липня, сказав американський керівник журналістам. «Я говоритиму з ним про все», – додав він.

Ці слова викликали жвавий відгук, що прокотився всією Європою – там занепокоєні й побоюються, що непередбачуваний Трамп може змінити давню політику США і по суті визнати перше значне силове захоплення території на європейському континенті по Другій світовій війні на його зустрічі з Путіним.

А в Києві ці коментарі зустріли, затамувавши дух – та так відтоді й не відітхнули.

Україна, яка нині переживає вже п’ятий рік у боротьбі проти агресії Росії на фронті і фізичному, і інформаційному й цифровому, значною мірою покладається на підтримку США – дипломатичну, фінансову й військову. І досі ця підтримка була несхитною, а останнім часом до її складу ввійшли й летальні озброєння, в першу чергу славлені протитанкові джавеліни.

У США наполягають на незмінності позиції…

У намаганні притлумити ці занепокоєння й острахи у США повторили, що політика щодо Криму лишається незмінною. Принаймні, наразі.

Ми не визнаємо намагань Росії анексувати Крим. Санкції проти Росії залишаються чинними, доки Росія не поверне півострів Україні

Речниця Білого дому Сейра Сандерз заявила на брифінгу у Вашингтоні 3 липня: «Ми не визнаємо намагань Росії анексувати Крим. Ми «погодилися не погоджуватися» (із Росією щодо Криму – ред.), і санкції проти Росії залишаються чинними, доки Росія не поверне півострів Україні».

А перед тим радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон заявляв 1 липня, що слова Дональда Трампа про можливість розглянути визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів Америки.

Я не знаю, чи він узагалі це сказав

«Я не знаю, чи він узагалі це сказав… Я думаю, президент часто каже «ми подивимось», щоб показати, що він готовий вести переговори з іноземними лідерами з широкого кола питань та почути їхні позиції», – сказав він.

…та в Україні далі непокояться

Але саміт у Хельсінкі наближається, а відразу п’ять чільних українських посадовців і політиків, наближених до Адміністрації президента Петра Порошенка і до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, в розмовах із Радіо Свобода останніми днями визнали: вони все одно побоюються, що Путін таки зможе переконати Трампа визнати анексію Криму – або й досягти з ним ширшої угоди, за якою Вашингтон визнає Україну частиною сфери впливу Москви.

Останні два роки ми покладаємо сподівання і віримо в американські інституції, які тримаються міцно

Зокрема, Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем’єр-міністр у справах європейської і євроатлантичної інтеграції, напередодні своєї поїздки до Брюсселя на цьоготижневі саміти Україна – ЄС і НАТО висловила занепокоєння через нещодавні заяви Дональда Трампа і визнала його непередбачуваність.

На запитання, як в уряді України сприйняли повідомлення про «кримські» заяви Трампа і як український уряд готується до саміту Трампа з Путіним, вона відповіла: «Ці останні два роки ми покладаємо сподівання і віримо в американські інституції, які тримаються міцно, і ми ведемо політику, виходячи з наших національних інтересів».

Ми можемо сподіватися, що Трамп не захоче, щоб його ім’я згадували в історії так само, як імена Молотова і Ріббентропа

А Володимир Ар’єв, член українського парламенту і близький союзник президента, висловився пряміше. Як сказав він Радіо Свобода, він сподівається, що Трамп «не розміняє Україну» на щось.

«Ми не знаємо напевно, що вони збираються обговорювати. Ми можемо вгадувати деякі теми і продовжувати сподіватися, що Трамп не захоче, щоб його ім’я згадували в історії так само, як імена Молотова і Ріббентропа», – сказав Ар’єв, згадуючи сумнозвісну угоду 1939 року, яку підписали тодішні міністри закордонних справ СРСР і нацистської Німеччини В’ячеслав Молотов і Йоахім фон Ріббентроп. Та угода про ненапад між двома державами в таємному протоколі до неї поділила між ними територію тоді ще незалежної Польщі без її відома.

Уже не перші слова Трампа про Крим і Путіна

Слова українських політиків відображають занепокоєння, яке панує в Києві від першого дня президентства Трампа. Бо ж той іще 2014 року називав вторгнення Росії в Україну «таким спритним» і безсоромно вихваляв Путіна, називаючи його «сильним лідером». І ці позиції він повторював, уже ставши президентом США.

Зокрема, американське видання BuzzFeed News навело, як воно стверджує, слова двох дипломатичних джерел про те, що Трамп на зустрічі «Групи семи» в канадському Квебеку минулого місяця заявляв керівникам країн-учасниць: Крим, мовляв, російський уже тому, що всі, хто там живе, говорять російською. Білий дім не підтвердив, але так і не заперечив прямо цих слів.

А 5 липня Трамп знову приязно відгукнувся про Путіна, назвавши його «чудовим» на зустрічі зі своїми прихильниками у штаті Монтана. «Він чудовий. Ми всі чудові. Ми всі люди. Чи буду я готовий (до саміту з Путіним – ред.)? Цілковито готовий. Та я готувався до цього все своє життя», – заявив він.

«Звичайно, в Україні мають непокоїтися»

Один із західних посадовців, обізнаних у справі саміту Трампа з Путіним, на умовах анонімності через делікатність питання сказав Радіо Свобода на адресу України: «Звичайно, там мають непокоїтися».

Ніякі великі оборудки не готуються… Але завжди є можливість, що він (Трамп) відійде від сценарію

«Ми здійснюємо типове планування (саміту Трампа з Путіним – ред.), як то нормально й відбувається, але завжди є можливість, що він (Трамп – ред.) відійде від сценарію», – сказав посадовець.

При цьому він додав, що політика США не змінилася, і ніяких зусиль із метою «продати» Україну немає. «Ніякі великі оборудки не готуються. Це зустріч, щоб познайомитися ближче, знизити температуру і побачити, як стоять справи», – додав посадовець.

«Зробити Америку знову великою»? – Поводитися твердо з Путіним!

В Україні Ганна Гопко, депутат парламенту і голова його комітету з закордонних справ, сказала Радіо Свобода, що саме на це і сподівається. Вона вважає, що якщо Трамп змінить політику США щодо Криму, «це не засвідчить сили Америки».

Компроміси за кошт України не відновлять глобальної архітектури безпеки і підуть на шкоду міжнародним відносинам

«Компроміси за кошт України не відновлять глобальної архітектури безпеки і підуть на шкоду міжнародним відносинам. У стратегічних інтересах (США – ред.) – домогтися відновлення територіальної цілісності України», – сказала вона і додала: «Це також і в інтересах Трампа, бо це дійсно «зробить Америку знову великою», бо покаже, що Америка й далі підтримує глобальний порядок, заснований на певних правилах».

Без згоди України і без підтримки українського суспільства буде неможливо втілити будь-який мирний план для України

І Володимир Фесенко, український політолог і експерт у галузі безпеки, каже Радіо Свобода, що скептично ставиться до можливості будь-яких поступок президента США в питанні Криму, так само як і до можливості ширшої оборудки між Трампом і Путіним за кошт України.

«Без згоди України і без підтримки українського суспільства буде неможливо втілити будь-який мирний план для України», – каже він.

Крим – усе одно Україна

Тим часом на святкуванні Дня незалежності США 4 липня в американському посольстві в Києві минулого тижня панувало відчутне занепокоєння. Там Дмитро Шимків, заступник голови Адміністрації президента України, висловив стривоженість із приводу того, що може статися на саміті керівників США і Росії. Але він дбайливо уник спекуляцій на цю тему.

США – наш близький союзник, і було б ганьбою, якби вони змінили своє ставлення до Криму… Крим – це Україна, і навіть американський президент не може цього змінити – ні заявою, ні твітом

«Ми будемо уважно спостерігати (за самітом – ред.), і ми сподіваємося, що він (Трамп – ред.) не погодиться з російською агресією проти нашої країни: США – наш близький союзник, і було б ганьбою, якби вони змінили своє ставлення до Криму», – сказав Шимків.

І додав: навіть якщо позиція США зміниться, Київ стоятиме на своїй твердо. «Крим – це Україна, і навіть американський президент не може цього змінити – ні заявою, ні твітом», – сказав він.