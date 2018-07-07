У Німеччині побоюються, що Трамп дасть Путіну «обдурити себе»

У Німеччині політики і громадські діячі висловлюють занепокоєння у зв’язку з майбутньою зустріччю президентів США і Росії, запланованою на 16 липня в Гельсінкі.

Німецькі ЗМІ цитують слова Петера Бейєра, координатора владної коаліції канцлера Анґели Меркель із трансатлантичної політики, який заявив про побоювання в НАТО щодо домовленостей, яких можуть досягти в столиці Фінляндії Володимир Путін і Дональд Трамп.

За словами Бейєра, недавня зустріч Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином – додатковий привід для занепокоєння щодо того, що президент США може дозволити російському лідерові «обдурити себе».

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«Кім поки тільки обіцяє, а Трамп називає сам факт проведення саміту успіхом», – нагадує він.

Про те, що він не довіряє президенту США, заявив і лідер опозиційної Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер. А голова Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер нагадав, що зустріч Трампа і Путіна пройде після саміту НАТО 11-12 липня, на якій суперечності між США і їхніми союзниками можуть загостритися.

Трамп раніше неодноразово критикував країни, які входять до НАТО, зокрема Німеччину, за недостатній, на його думку, рівень фінансування НАТО. Виступаючи в штаті Монтана 6 липня, він заявив, що канцлер Німеччини Анґела Меркель просить США захищати Європу, але при цьому укладає газові угоди з Росією. Трамп також сказав, що «все життя готувався» до таких подій, як зустріч із Путіним, і впевнений в тому, що російському лідерові не вдасться його «переграти».