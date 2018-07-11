Американські українці – Трампу: Путін не є союзником США

Український конгресовий комітет Америки, що представляє американців українського походження, закликає президента США Дональда Трампа на зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним зайняти жорстку позицію.

Як йдеться в листі, направленому Трампові 10 липня, УККА закликає Трампа на зустрічі з Путіним засудити агресію Росії в Україні, незаконне ув’язнення Кремлем українців, атаку Москви на американську демократію і підтвердити, що дія санкцій проти Росії зберігатиметься або посилюватиметься доти, поки агресія не припиниться.

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«Володимир Путін – не є союзником США. Також він не є надійним міжнародним партнером і не відданий миру. За останні чотири роки російське вторгнення в Україну призвело до загибелі понад 10 тисяч людей, змусило переселитися понад два мільйони цивільних (найбільше пов’язане з війною переселення в Європі після Другої світової війни), а також до збиття комерційного літака над Україною, внаслідок чого загинули 298 невинних чоловіків, жінок і дітей, зокрема один американський громадянин», – йдеться в листі.

Зустріч Трампа і Путіна запланована в Гельсінкі на 16 липня. Трамп має прибути до столиці Фінляндії 15 липня, Путін – 16-го.

Президент США раніше заявляв, що «все життя готувався» до таких подій, як зустріч із Путіним, і впевнений в тому, що російському лідерові не вдасться його «переграти».

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