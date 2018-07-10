Сенатор США порівняв владу Росії з мафією: Путіну «не можна довіряти»

Американський сенатор-республіканець Джон Ніл Кеннеді (представляє Луїзіану) після візиту в Росію, який відбувся минулого тижня, заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну «не можна довіряти», і порівняв контакти з Москвою з веденням справ із мафією.

За словами Кеннеді, він жорстко попередив російських учасників зустрічей, щоб ті й не думали про втручання в американські вибори в Конгрес, які пройдуть в листопаді, в іншому випадку пригрозив ударом «санкціями, набагато жорсткішими, ніж досі». Він сказав російським співрозмовникам, що Росія повинна «забратися зі східної України і Криму» і дати їм можливість визначити своє майбутнє.

Американські політики зустрічалися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і з російськими парламентаріями. Поїздка, як розповів Кеннеді, була організована послом США в Росії Джоном Гантсманом.

За її підсумками сенатор заявив, що зустрічі, які в нього пройшли в Росії, часом були «напруженими», і назвав Лаврова «задиракою».

«У Росії немає політичної філософії. Це так, ніби говорити про політичну філософію у мафії. Філософія Путіна – це гроші і влада. І він править залізною рукою, він диктатор», – наголосив Кеннеді.

Читайте також: В очікуванні зустрічі. Про що говоритимуть Путін і Трамп?

За його словами, Путіну не можна довіряти, його можна лише «спробувати стримати».

Також Кеннеді сказав, що в Росії немає вільної преси, і існує великий розрив між багатими і звичайними громадянами.

«Російські люди заслуговують кращого», – додав сенатор.

Він також заявив, що не очікує дипломатичного прориву від зустрічі Трампа і Путіна.

Група американських конгресменів і сенаторів, представників Республіканської партії, перебувала в Росії з 30 червня по 4 липня. Поїздка відбулася перед зустріччю президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна, запланованою на 16 липня в Гельсінкі.