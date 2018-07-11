Група сенаторів закликає уряд затвердити, що США ніколи не визнають анексії Криму – посольство

У Сенат США внесли проект резолюції, яка засуджує незаконні спроби Росії окупувати Крим.

Як повідомляє посольство України в США, резолюція містить заклик до уряду США проголосити, що зовнішня політика США полягає у тому, щоб ніколи не визнавати незаконної анексії Криму Росією.

Також у документі підтверджується позиція Сенату про те, що Крим є частиною суверенної території України, і наголошується на тому, що політика США повинна полягати у протидії намаганням змінити статус Криму.

Крім того, резолюція засуджує порушення прав людини в Криму та наголошує на правовій відповідальності Росії за такі злочини протягом часу, коли триває незаконна російська окупація півострова.



Автори резолюції закликають уряд США продовжувати застосовувати повноваження у частині санкцій проти Росії.

У посольстві зазначають, що проект резолюції на розглядвнесла двопартійна група сенаторів на чолі зі співголовою Комітету закордонних відносин Сенату США Робертом Менендезом і співголовою Сенатського українського кокусу Робертом Портманом.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп заявляв на нещодавньому саміті «Групи семи», що Крим має бути частиною Росії, бо там більшість людей говорить російською мовою.

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На початку липня в Білому домі заявили, що США не визнають і не будуть визнавати спроби Росії анексувати український Крим.​

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму 2014 року незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».