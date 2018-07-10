Трамп на саміті з Путіним має згадати Україну (світова преса)

У західній пресі публікується низка статей, прямо чи дотично пов’язаних із майбутнім самітом президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним у фінському Хельсінкі. Автори закликають Трампа, зокрема, виступити на захист України, і при цьому висловлюють побоювання, що Путін може переконати Трампа пристати на його позицію. А президент України Петро Порошенко бажає Трампові успіху в тому, щоб «поставити Путіна на місце».

«Як Трамп може насправді перетворити саміт із Путіним на успіх» – такі міркування публікує в рубриці «Ідеї» у виданні Time Евелін Фаркас, колишня заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України і Євразії (2012–2015), а нині дослідник «Атлантичної ради», дослідницького центру у США. За її словами, Трамп зустрінеться з Путіним 16 липня «всупереч найкращим інтересам США, наших союзників і міжнародного порядку».

Авторка вважає, що Трамп може спробувати «зачарувати» Путіна солодкими словами – хоча, на її думку, це не матиме практичного позитивного впливу на політику Кремля. Навпаки – це, найімовірніше, підштовхне Путіна до «рішучого посилення дій, ворожих інтересам США: відновлення сфери впливу Росії в межах 19-го століття, знищення проголошеного ООН права на захист невинних цивільних людей від деспотичних керівників і тиску на міжнародну спільноту для зняття санкцій із Росії», мовиться у статті.

Фаркас вважає, що для того, щоб досягти успіху на саміті, Трамп має зробити низку кроків. І почати він має з ультиматуму Путіну через втручання влади Росії в демократію США і попередження, що в разі подальших таких дій США посилять чинні санкції проти Росії до краю, на кшталт санкцій проти Північної Кореї чи Ірану. Також Трамп має повідомити Путіна, що коаліція 68 країн, яка бореться в Сирії проти угруповання «Ісламська держава», не вийде з цієї країни, «доки не буде створений план переходу влади, щоб замінити диктатора Башара Асада на його місці».

Також, наголошує колишня посадовець США, Трамп мав би виступити на захист принципу непорушності кордонів і нагадати Путіну, що більшість нинішніх санкцій проти Росії спричинені воєнними інтервенціями і окупаціями з боку Кремля. «Питанням має стати територіальний суверенітет України, починаючи з анексії Росією Кримського півострова 2014 року. Це також Грузія, де 20 відсотків її міжнародно визнаної території перебуває під російською окупацією, і Молдова, де Росія тримає в регіоні Придністров’я близько двох тисяч своїх військових протягом останніх 25 років», – мовиться у статті.

«Доки російські війська не будуть виведені, принаймні з України, санкції не тільки будуть збережені, а й із часом будуть посилюватися» – таку позицію пропонує Фаркас для Трампа.

І додає: «Якби ж то тільки так було. Бо якщо президент Трамп не встановить цих чітких меж для Кремля, а тільки відступить, стривожить наших європейських союзників і влаштує міжнародний спектакль, то можна очікувати, що Кремль випробує рішучість НАТО і США. В такому разі можна очікувати підтримуваних Росією демонстрацій у країнах Балтії, рухів російських військ у Грузії, Молдові і Україні… Це перетворить саміт на чергову перемогу для Путіна, зробить його дії нормою і додасть сміливості йому і його кремлівським клептократам».

«Зачарувальний наступ» дасть зворотній результат – але є речі, які Трамп може зробити»

Погляд цілком протилежного змісту на майбутній саміт пропонує у виданні The Washington Post Дейвід Креймер, колишній помічник державного секретаря США у справах демократії і прав людини в адміністрації Джорджа Буша-молодшого (2008–2009). Він також відомий як президент правозахисної організації «Дім свободи» (Freedom House) у 2010–2014 роках і як автор книжки «Повернення до політики стримування: як вести справи з путінським режимом» (2017). Його стаття в рубриці «Погляди» має назву «Путін збирається обдурити Трампа в Хельсінкі. І ось як».

На відміну від авторки попередньої статті, Креймер вважає, що це Путін звернеться до Трампа зі словами похвали і лестощів. А всі проблеми в американсько-російських відносинах Путін скине на попередника Трампа Барака Обаму. «Трамп і сам уже казав, що то Обама дозволив Путіну забрати Крим. Путін же скаже, що то Обама наклав санкції на Росію і звинуватив Москву у втручанні у вибори», – мовиться у статті.

«Це Обама і європейці стояли за революцією в Україні, – буде твердити Путін, – і призвели до перевороту, який скинув попереднього президента Віктора Януковича. Це не лишило Путіну іншого вибору, ніж втрутитися, щоб захистити російських громадян у Криму. Врешті, скаже Путін, у Криму ж говорять російською, і Крим насправді в будь-якому разі належить Росії – на це, за повідомленнями, звертав увагу і сам Трамп на зустрічі «Групи семи» минулого місяця», – пише автор.

«А щоб здобути підтримку Трампа створенню російської сфери впливу, Путін буде стверджувати, що Росія має значно більші інтереси в регіоні, ніж США. Уявіть, що всіх проблем можна було уникнути, якби Обама не ліз не у свої справи і тримався далі від України, твердитиме Путін. І не забувайте, додасть він, що повідомлення щодо виплат колишньому керівникові кампанії Трампа Полові Манафорту з оточення Януковича, які є елементом нинішнього «полювання на відьом» проти Трампа, походять із України», – прогнозує Креймер.

Крім того, вважає він, Путін також зіграє на очевидному бажанні Трампа розтрощити міжнародний порядок останніх семи десятиліть, включно з такими інституціями, як НАТО, Європейський союз, Світова організація торгівлі і «Група семи». «Путін заявить, що тільки Трамп має досить відваги, щоб відкинути ці застарілі інституції і створити замість них нові підвалини – які мають закласти дві великі держави, Росія і США, на чолі з їхніми нинішніми великими керівниками. Їхня зустріч у Хельсінкі відкриває шлях для обох «зробити історію». А менші країни, стверджуватиме Путін, тільки стоять на шляху до спільного світлого майбутнього», – пише дослідник. І іронічно додає: «А якщо це все не спрацює, Путін має такі-сякі маєтки на березі моря, які може запропонувати Трампові».

При цьому Креймер застерігає: «Найстрашніше в цьому всьому – що це дійсно може статися так… Можемо лише сподіватися, що непередбачуваність Трампа не дасть справдитися цьому похмурому прогнозові».

Філіп Кроулі, колишній помічник державного секретаря США: «Дейвід Креймер подає надто правдоподібне змалювання у Washington Post того, як може розгортатися розмова Трампа з Путіним на шкоду інтересам національної безпеки США. Путін добре підготується, щоб здобути вигоду з Трампових інстинктів»

«Складання вини за Крим на Обаму посилює їхній особливий зв’язок»

І з побажанням Трампові в його зусиллях для того, щоб «поставити Путіна на місце», виступив президент України Петро Порошенко. «Ніщо не може стати між Україною і її європейськими прагненнями», називається його стаття в рубриці «Погляд» ділового видання The Financial Times. «Зустріч наступного тижня в Хельсінкі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним підтвердить, що Україна стоїть на передовій європейської і трансатлантичної політики», – сподівається український керівник.

Порошенко нагадує, що ця зустріч відбудеться на 28-у річницю проголошення українським парламентом Декларації про державний суверенітет України (то було 16 липня 1990 року – ред.) – за його словами, «кроку, з якого почався шлях України до незалежності». «Виклики, які стоять перед нашою країною, велетенські, але зараз не час послаблювати тиск на Росію. Це стало б визнанням слабкості. Натомість ми маємо чітко дати знати, що цінності і принципи вільного світу не будуть підірвані… Настав час для конкретних дій», – наголосив президент України.

За його словами, з власного досвіду він знає, що «нічого Кремль не боїться більше, ніж нашої єдності і рішучості». «Повна інтеграція України в європейську і трансатлантичну систему є найбільшою загрозою для російської агресії», – вважає він.

Тому, заявив Порошенко, він має намір перетворити європейські прагнення України у глибші альянси з Європейським союзом, а в галузі політики безпеки – закликати до зміцнення зв’язків України з НАТО.

«Має бути видно, що ціна російської агресії велика»