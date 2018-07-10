Фінляндія хоче повернути перевірки на кордоні через зустріч Трампа і Путіна

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії заявляє, що пропонуватиме відновити прикордонний контроль на кордоні з країнами, що входять до Шенгенської зони на кілька днів до і після зустрічі президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна.

9 липня в міністерстві повідомили, що такий крок має посилити безпеку. МВС планує блокувати в’їзд людей, які можуть порушувати порядок і безпеку під час саміту.

«Це включатиме такі заходи, як перегляд пасажирських списків та створення різних профілів», – сказав представник міністерства Кіммо Еломаа.

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Зустріч Трампа і Путіна запланована в Гельсінкі на 16 липня. Трамп має прибути до столиці Фінляндії 15 липня, Путін – 16-го.

Новий порядок перетину кордону може почати діяти 13 липня і тривати до 17 липня.

У МВС Фінляндії повідомили, що офіційне рішення ухвалять пізніше цього тижня.

На час саміту Трампа і Путіна вже заплановані декілька протестів.

Найбільшим із них має бути демонстрація на підтримку довкілля, миру, прав людини і демократії, запланована на 15 липня.

26 європейських країн, які входять до Шенгенської угоди, дозволяють вільне переміщення через кордон без перевірки особистих даних.

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У 2008 році Фінляндія відновлювала контроль на кордоні для зустрічі міністрів закордонних справ Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).