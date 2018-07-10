Україна і саміт НАТО: визначатимуть, хто є хто і кому куди

Бельгійська столиця Брюссель протягом наступних двох днів, 11–12 липня, житиме в ритмі саміту Північноатлантичного союзу. Лідери 29 держав-членів альянсу, а також керівники країн-партнерів, зокрема, України та Грузії також прибудуть на зустріч на високому рівні для обговорення регіональних викликів, оборонних реформ і продовження підтримки з боку НАТО. Водночас розбіжності між США та країнами Європи навколо цілої низки питань породжують сумніви щодо євроатлантичної єдності, які вочевидь активно дискутуватимуть на цьому саміті.

Брюссельський саміт Північноатлантичного союзу відбудеться на тлі історичних викликів для цілого євроатлантичного простору і стане важливою нагодою, аби окреслити майбутні шляхи, якими далі рухатиметься НАТО.

Як запевняють у альянсі, ця військово-політична організація «адаптується, щоб стати більш спритною, здатною краще реагувати, більш інноваційною, і водночас надати гарантії захисту усім своїм членам від будь-яких загроз».

На саміті НАТО у Брюсселі лідери держав-союзниць обговорять із президентами України та Грузії проблеми регіональної безпеки, хід реформ та подальшу підтримку з боку альянсу, заявив напередодні саміту НАТО генеральний секретар цієї військово-політичної організації Єнс Столтенберґ.

«У четвер ми зустрінемося з президентами Грузії та України – двома нашими найближчими партнерами. Ми разом обговоримо регіональні виклики, а також реформи у сфері оборони та нинішню підтримку з боку НАТО», – заявив Єнс Столтенберґ у вівторок у штаб-квартирі альянсу.

У четвер, 12 липня, президент України Петро Порошенко візьме участь у зустрічі у тристоронньому форматі НАТО – Україна – Грузія. Перед цим засіданням генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ виступить зі спільною заявою.

Раніше участь України у саміті блокувала Угорщина через ухвалений офіційним Києвом закон про освіту, який набув чинності 28 вересня 2017 року. Тож було вирішено провести спільне засідання з Грузією – якраз через 10 років після Бухарестського саміту, коли і Україні, і Грузії пообіцяли, що вони одного дня стануть членами НАТО.

Як пояснюють в альянсі, політика відкритих дверей НАТО сприяла поширенню стабільності і добробуту в Європі. У 2017 році Чорногорія стала 29-тим членом НАТО, засвідчивши, що двері альянсу залишаються відкритими для всіх європейських держав, які здатні перебрати на себе обов’язки і зобов’язання, що випливають з членства, і робити внесок у гарантування безпеки на євроатлантичному просторі.

Зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі повністю відповідає політиці НАТО – Столтенберґ

Ставлення НАТО до Росії базоване на двосторонньому підході, який поєднує оборону і діалог, коментує генсекретар Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберґ майбутню зустріч лідерів США та Росії перед початком саміту в Брюсселі.

«Ми мусимо бути міцними, твердими, передбачуваними, тож країни-союзниці НАТО більше інвестують в оборону й збільшують готовність наших збройних сил. Ми розмістили бойові групи в східній частині альянсу. Ми демонструємо свої внески у стримування й оборону, а це найкраща платформа для політичного діалогу з Росією на різних рівнях», – каже Столтенберґ, запевняючи, що, особливо коли відносини з Росією ускладнені, потрібен діалог «для уникнення ризиків, непорозумінь, прорахунків чи інцидентів».

Тому, на думку Столтенберґа, організація зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним є правильним кроком.

«Ця зустріч важлива, бо важливий діалог, особливо, коли напруження у відносинах зростає. Ми повинні бути згуртовані, тож я вітаю також можливість обговорення цієї зустрічі з президентом Трампом у середу за вечерею, на коли заплановані консультації щодо відносин НАТО з Росією», – сказав він.

Твіт американського телеканалу Fox News, який підтримує Трампа:

Трамп на відео: «Так що у мене є НАТО, у мене є Великобританія, де панує деякий хаос, і я маю [президент Росії Володимир] Путіна, чесно кажучи, [зустріч з] Путін, може бути, найлегшим з них усіх. Хто б міг подумати? Хто б міг подумати?»

У НАТО сподіваються, що саміт засвідчить: розколу між США та європейськими країнами-союзницями немає

Цьоготижневий саміт НАТО відбувається в момент, коли у декого виникають сумніви в міцності трансатлантичних відносин, тож нічого дивного не буде в тому, що на зустрічах лідерів держав та урядів щодо цього відбуватимуться активні дискусії. Але генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ сподівається, що на цьому саміті буде засвідчено, що єдність і солідарність альянсу в інтересах і Америки, і країн Європи.

«Мене не здивує, якщо на саміті будуть щодо цього запеклі дискусії, але впевнений, що у фундаментальних речах ми будемо єдиними. Північна Америка і Європа залишаються згуртовані і ми ухвалюватимемо рішення для зміцнення нашого альянсу й захисту наших громадян протягом наступних років», – заявив Столтенберґ.

Керівник НАТО додає, що він вірить, що на цьому саміті буде продемонстровано, що «єдність, рішучість та солідарність НАТО – в інтересах і Америки, і Європи».

Саміт НАТО: служби безпеки і поліція Бельгії готуються до найбільшої безпекової операції останніх років

Правоохоронці Бельгії, до столиці якої у вівторок для участі в саміті НАТО починають прибувати лідери держав-союзниць, включно із президентом США Дональдом Трампом, готуються до «найбільшої безпекової операції за останні кілька років», повідомляє прес-служба поліції Брюсселя.

Саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться в середу й четвер, 11–12 липня, але вже у вівторок на місцевому військовому аеродромі Мельсбрук очікують 55 делегацій та 29 голів держав та урядів, включно з президентом США Дональдом Трампом.

Організація безпеки протягом давно запланованого натовського саміту ускладнюється іншими подіями, які з ним збіглися, а саме: півфінальним матчем чемпіонату світу з футболу між Бельгією та Францією, фестивалем міських пляжів Bruxelles-les-Bains та святом фламандської спільноти.

Як повідомив прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель, для гарантування безпеки протягом цих подій до столиці стягнуті понад 2 з половиною тисячі поліцейських. Тисяча військових також мобілізована для допомоги правоохоронцям та логістичних аспектів саміту.

У Брюсселі, який протягом трьох днів житиме в ритмі саміту НАТО, створена ціла низка периметрів безпеки, зокрема, навколо штаб-квартири альянсу, королівського палацу та посольства США.

Минулими вихідними на вулицях бельгійської столиці понад 1400 осіб вийшли на акцію протесту проти політики Дональда Трампа. Нова мобілізація протестувальників запланована й на середу поблизу парку Cinquantenaire і так званого європейського кварталу, де лідери НАТО зберуться на робочу вечерю.