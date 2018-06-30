У Держдепартаменті нагадують, що США виступають проти будівництва «Північного потоку-2»

У Держдепартаменті нагадують, що США виступають проти будівництва газопроводу «Північний потік-2», це посилить залежність Європи від Москви.

«На минулому тижні американські офіційні особи наголошували, що США активно виступають проти будівництва з ініціативи Росії газопроводу «Північний потік-2» і другої нитки «Турецького потоку», що збільшить залежність Європи від російських енергоресурсів», – йдеться в заяві відомства.

При цьому у департаменті зауважують, що Сполучені Штати високо оцінюють історичний прогрес, досягнутий у рамках проекту «Південний газовий коридор» у Азербайджані і Туреччині, який може привести до поставок каспійського газу з Азербайджану до країн Європи до 2020 року.

Раніше в червні офіційно відкрили першу ділянку Трансанатолійського газогону (TANAP), який є частиною проекту «Південний газовий коридор». За цим проектом природний газ із Азербайджану має транспортуватися до Європи через Туреччину в обхід Росії.

У Вашингтоні і багатьох східноєвропейських столицях висловлюють побоювання, що «Північний потік-2», який повинен вдвічі збільшити прямі поставки газу з Росії до Німеччини, ще більше посилить залежність Західної Європи від російських енергоресурсів.

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Трубопровід «Північний потік-2» (Nord Stream-2) планують прокласти по дну Балтики і прокачувати ним природний газ з Росії в Західну Європу в обхід України та Польщі. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку».