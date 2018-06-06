Серед країн НАТО немає згоди щодо «Північного потоку-2» – Столтенберґ

У НАТО тривають розбіжності щодо «Північного потоку-2», заявляє генеральний секретар цієї військово-політичної організації Єнс Столтенберґ.

За його словами, увага НАТО зосереджена насамперед на безпеці постачань газу, надійності інфраструктури, й організація вітає диверсифікацію газових надходжень до своїх держав-союзниць.

«На проект «Північний потік-2» країни-союзниці мають різні погляди. Один газогін «Північний потік-1» вже існує і питання в тому, чи з’явиться ще один», – заявив генеральний секретар НАТО напередодні зустрічей міністрів оборони 29 країн-союзниць в Брюсселі.

У рамках цих зустрічей у штаб-квартирі альянсу 7-8 червня з робочим візитом побуває й міністр оборони України Степан Полторак.

Нинішня зустріч у НАТО на рівні голів оборонних відомств відбувається за 5 тижнів до саміту Північноатлантичного альянсу, який має відбутися у Брюсселі.

У Вашингтоні і багатьох східноєвропейських столицях висловлюють побоювання, що «Північний потік-2», який повинен удвічі збільшити прямі поставки газу з Росії до Німеччини, ще більше посилить залежність Західної Європи від російських енергоресурсів.

Трубопровід «Північний потік-2» (Nord Stream-2) планують прокласти по дну Балтики й прокачувати ним природний газ із Росії в Західну Європу в обхід України та Польщі. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку».