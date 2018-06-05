Штайнмаєр: «Північний потік-2» є приватною ініціативою

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив 5 червня в Польщі, що газопровід «Північний потік-2» є приватною ініціативою. Як повідомляє Польське радіо, так німецький політик відповів на запитання про загрозу цього проекту для європейської солідарності та безпеки.

Водночас Штайнмаєр сказав, що в розмовах з російською стороною німецький уряд порушує питання, які турбують, зокрема, Польщу та Україну. «Під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним німецький канцлер Анґела Меркель порушила питання України. Йдеться про те, щоб розвіяти побоювання Польщі та України, що гілка Nord Stream-2 призведе до припинення транзиту газу через територію України. Слід знайти рішення, яке дозволить утримати транзит газу через Україну», – зазначив президент Німеччини.

Президент Польщі Анджей Дуда, з яким у Варшаві зустрічався Штайнмаєр, сказав, що питання Nord Stream-2 – це питання енергетичної безпеки Європи. Польський президент наголосив, що Варшава платить за газ більше, ніж Німеччина, це випливає з відсутності повної диверсифікації постачань. «Ми змушені купувати газ у Росії, а Росія та «Газпром» цю ситуацію використовують. Ми не хочемо, щоб такого типу ситуації повторювалися в майбутньому, тому втілюємо в життя наші газові проекти, які принесуть нам та нашим сусідам газову безпеку», – вказав Дуда.

Адміністрація президента США Трампа готується до запровадження санкцій проти енергокомпаній Німеччини й низки інших європейських країн, що беруть участь у будівництві трубопроводу «Північний потік-2». Як повідомляє з посиланням на обізнані джерела видання Foreign Policy, Білий дім розглядає й інші шляхи блокування проекту «Північний потік-2», але більшість ключових фігур в адміністрації схиляються до санкційного сценарію.

У Вашингтоні і багатьох східноєвропейських столицях висловлюють побоювання, що «Північний потік-2», який повинен удвічі збільшити прямі поставки газу з Росії до Німеччини, ще більше посилить залежність Західної Європи від російських енергоресурсів.

Трубопровід «Північний потік-2» (Nord Stream-2) планують прокласти по дну Балтики й прокачувати ним природний газ із Росії в Західну Європу в обхід України та Польщі. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку».