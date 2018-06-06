Як Україна стягуватиме борг із «Газпрому»

Суд у Нідерландах заарештував тамтешні активи «Газпрому» через відмову російської компанії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, повідомив «Нафтогаз України». Згідно з рішенням суду, «Газпром» має виплатити 2,6 мільярда доларів. Міністр енергетики Росії Олександр Новак відреагував на дії України щодо арештів активів, заявивши, що такі заходи з боку української сторони «не сприяють вирішенню питання про перспективи транзиту газу через Україну». Чи вдасться стягнути з «Газпрому» борг і чи не виникне проблем із транзитом російського газу через Україну? Про це у програмі «Ваша Свобода» Віталій Портников говорив з експерти в галузі енергетики – Сергієм Сапєгіним, Володимиром Омельченком та Михайлом Крутіхіним.