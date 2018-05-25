Гройсман у Брюсселі назвав «Північний потік-2» гібридною зброєю проти Європи

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у Брюсселі закликав не допустити реалізації російського проекту «Північний потік-2» під час свого виступу на на конференції щодо ролі газотранспортної системи України в енергетичній безпеці Європи.

«Я категорично заперечую, що це комерційний проект. Це нова гібридна зброя, направлена проти ЄС. Ми маємо це просто зупинити. Газотранспортна система України може забезпечити постачання газу на сто відсотків, тож немає потреб у побудові нових потужностей. Мета Росії – побудувати свою газотранспортну систему, паралельно знищивши укараїнську ГТС», – заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Брюсселі на конференції щодо ролі газотранспортної системи України в енергетичній безпеці Європи.

Напередодні в ході робочих зустрічей із керівниками Європейської ради Дональдом Туском та Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером голова українського уряду провів консультації щодо ходу українських реформ, макрофінансової допомоги ЄС 2018-2019 років, санкційної політики ЄС щодо Росії, «мінського процесу», а також перспектив побудови газпромівського проекту «Північний потік-2».

Зранку в п’ятницю основну проблематику українсько-європейських відносин Гройсман також обговорив із головою європейської дипломатії Федерікою Моґеріні. Зокрема, йшлося про необхідність збереження санкцій ЄС, які, наголосив представник України, «залишаються одним з механізмів стримування російської агресії».

Також у контексті ситуації на сході України, Моґеріні та Гройсман обговорили перспективи формування миротворчої місії ООН і домовилися узгоджувати позиції ЄС та України.