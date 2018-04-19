«Нафтогаз» затвердив оцінку вартості оператора української ГТС – майже 328 мільярдів гривень

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» затвердила оцінку вартості оператора газотранспортної системи України державної компанії «Укртрансгаз» на рівні 327,9 мільярда гривень.

Про це у Facebook повідомив заступник начальника департаменту енергоефективності НАК «Нафтогаз України» Олексій Хабатюк, опублікувавши фотокопію відповідного рішення.

«ТЮВ (очевидно, «Тимошенко Юлія Володимирівна» – ред.) майже вгадала. Тільки з валютою помилилась», – вказав чиновник.

Оцінку затверджено на підставі звіту компанії Ernst & Young.

На початку грудня 2017 року уряд оголосив початок процедури відбору міжнародних партнерів для спільного управління ГТС України.

У лютому 2018 року президент Петро Порошенко повідомив, що понад 10 всесвітньо відомих компаній заявили про бажання взяти участь у спільному управлінні українською газотранспортною системою.

«Коли ми визначимо коло компаній, які зможуть забезпечити транзит газу, забезпечити ефективну модернізацію газотранспортної мережі і забезпечать найбільшу вигоду для української держави щодо експлуатації газотранспортної системи, та й переможе. Я впевнений, що в напрямку цього зроблено дуже і дуже багато», – заявив Порошенко.