Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 Лютий 2018, Київ 23:55
Новини | Економіка

Понад 10 відомих компаній хочуть взяти участь у спільному управлінні ГТС України – Порошенко

Президент Петро Порошенко повідомив, що понад 10 всесвітньо відомих компаній заявили про бажання взяти участь у спільному управлінні українською газотранспортною системою. Про це, як інформує Адміністрація президента, Порошенко сказав журналістам 17 лютого за підсумками участі у Мюнхенській безпековій конференції.

«Коли ми визначимо коло компаній, які зможуть забезпечити транзит газу, забезпечити ефективну модернізацію газотранспортної мережі і забезпечать найбільшу вигоду для української держави щодо експлуатації газотранспортної системи, та й переможе. Я впевнений, що в напрямку цього зроблено дуже і дуже багато», – заявив Порошенко.

Він зазначив, що НАК «Нафтогаз України» найняла радника, який готує пропозицію щодо управління газотранспортною системою України «у повній відповідності до міжнародних правил».

На початку грудня минулого року уряд оголосив початок процедури відбору міжнародних партнерів для спільного управління ГТС України. Для цього була сформована спеціальна робоча група. Прийом пропозицій від компаній триватиме до 1 березня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG