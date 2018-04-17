«Північний потік-2»: посадовці ЄС – у змові з «Газпромом»?

Російський «Газпром» використовує різні ціни та умови контрактів у ЄС для сегментування європейського ринку газу та для політичного впливу на держави Східної Європи. Про це ідеться у матеріалах розслідування попереднього складу Єврокомісії, які оприлюднили британські медіа та окремі депутати Європарламенту. Частина ж оприлюднених документів свідчить, що нині посадовці Єврокомісії готові піти на угоду з «Газпромом» і не застосовувати проти нього штрафи за порушення антимонопольних норм, а також не перешкоджати проектові «Північний потік-2». Українські експерти пояснюють таку ситуацію тривалою діяльністю проросійського лобі в установах ЄС. Між тим, посилення впливу «Газпрому» на європейський ринок неминуче призведе до падіння доходів України від транзиту газу, попереджають фахівці.

Тривале кількарічне розслідування Комітету Єврокомісії з питань конкуренції засвідчило, що російський газовий монополіст «Газпром» використовував свій значний вплив у ЄС для тиску на окремі держави у Східній Европі, а також для сегментування єдиного енергетичного ринку ЕС за допомогою різних цін на газ та умов для різних клієнтів.

Частину матеріалів цього розслідування та документи про поточний стан співпраці «Газпрому» і Єврокомісії оприлюднило британське видання The Telegraph, агенція Reuters та ще низка європейських медіа.

У доповіді за підсумками розслідування йдеться про те, що Німеччина «отримувала більш вигідні ціни на газ та була задоволена угодами з російським монополістом», тоді як східні члени ЄС опинялися в набагато гірших умовах.

Матеріали доповіді, оприлюднені кількома європарламентарями, свідчать, що посадовці ЄС у Брюсселі готові не застосовувати проти «Газпрому» багатомільярдні штрафи через порушення європейського антимонопольного законодавства і не перешкоджати будівництву «Північного потоку-2» за умови, що російський оператор перегляне свою політику та виправить недоліки своєї діяльності в ЄС.

Це велика справа. Документи показують, що це систематичне зловживання домінуючою позицією

«Це велика справа. Документи показують, що це систематичне зловживання домінуючою позицією і те, що це зроблено з чіткою політичною метою» – заявив у коментарі The Telegraph експерт з питань енергетичного закону при Атлантичній раді США Алан Райлі.

Серед депутатів Європарламенту, які поширюють цю інформацію та виступають категорично проти зміцнення позицій «Газпрому» у ЄС – польський європарламентар Яцек Саріуш-Вольський.

Угода між Єврокомісією та «Газпромом» – ніщо інше, як помилування монополіста взамін на туманну обіцянку покращення

«Угода між Єврокомісією та «Газпромом» – ніщо інше, як помилування монополіста взамін на туманну обіцянку покращення, а також приклад застосування подвійних стандартів: суворих щодо американських компаній (Microsoft, Apple, Google) і м’яких – щодо російських», – так коментує Яцек Саріуш-Вольський витік документів та матеріалів розслідування Єврокомісії (а саме попереднього складу її Комітету з питань конкуренції) у європейській пресі.

Упродовж останніх кількох років цей євродепутат закликав обмежувати співпрацю ЄС з російським бізнесом та збільшувати допомогу Україні, яка потерпає від російської збройної агресії.

«Картельна змова»

Минулого місяця проектна компанія Nord Stream-2 AG отримала дозволи на будівництво і експлуатацію газогону «Північний потік-2» у морській виключній економічній зоні Німеччини.

Проте віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс наголосив, що «Північний потік-2» повинен відповідати європейському законодавству.

Проект має відповідати законодавству ЄС

Відповідаючи на запитання журналістів, він наголосив, що комісія «оцінює цей проект з транскордонною інфраструктурою, який буде з’єднувати країни-члени ЄС та країни з-поза меж ЄС, і він має відповідати законодавству ЄС, яке регулює проекти такого типу»,– зауважив Домбровскіс.

Зі свого боку, голова української делегації у ПАРЄ, депутат від «БПП» Володимир Ар’єв, коментуючи матеріали розслідування, називає дії «Газпрому» та посадовців ЄС «картельною змовою» та закликає українську владу та ЗМІ системно протидіяти проектові «Північний потік-2».

Неприємно усвідомлювати що топова європейська мегакорупція на газових схемах не лише існує, а й процвітає

​«Розумію, неприємно усвідомлювати що топова європейська мегакорупція на газових схемах не лише існує, а й процвітає. Але така страусяча позиція точно не допоможе відстояти українські інтереси в боротьбі проти корупційної змови Єврокомісії, німецького уряду і «Газпрому». Переконаний, ця тема має стати однією з топових на ближче майбутнє на всіх рівнях, бо виграти у такого картеля – завдання не з легких», – написав Ар’єв у соцмережах. Пізніше у коментарях до свого допису він уточнив, що ця інформація не означає, що можна забувати про українську корупцію, з якою «треба розбиратися чимшвидше».

Росія разом з експортом газу до ЄС налагодила експорт корупції – експерт

Скандал з «Газпромом» та його впливами на європейську політику лише почав набирати обертів, і він свідчить про те, що упродовж декількох років низка європейських інституцій саме через російський вплив втрачає свою ефективність, заявив у коментарі Радіо Свобода президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

​«З 2011 року йшло розслідування діяльності «Газпрому» в ЄС, і основне звинувачення стосувалося його антиконкурентної поведінки на ринках Східної Європи. Попередній склад Єврокомісії завершив розслідування, про що тоді офіційно оголосили. Але новий склад Єврокомісії поновив розслідування, під приводом з’ясування деяких деталей. Тоді це здавалося природнім», – каже Гончар в інтерв’ю.

Єврокомісія у нинішньому складі – вже не та, що в попередні роки, і російські монополісти цим уповні користуються

«Але вже тоді було відомо, що «Газпромові» за порушення антимонопольного законодавства ЄС загрожував штраф у розмірі до 10 мільярдів доларів – 10% річної виручки. Але нічого не трапилося. Спершу казали, що штраф може бути меншим, чи взагалі символічним, бо «Газпром» нібито прийшов на співпрацю. Але потім ця тема взагалі зникла. Тим часом «Газпром» відкрив представництво у Брюсселі: символічний жест, – зауважує Гончар. – Це не в останню чергу допомогло залагодити всі питання. Єврокомісія у нинішньому складі – вже не та, що в попередні роки, і російські монополісти цим уповні користуються».

Фактично Єврокомісія, несвідомо або внаслідок тиску, стає на шлях вибіркового ігнорування положень європейського економічного законодавства щодо російських газових проектів у Європі, констатує Гончар.

Фактично деякі члени Єврокомісії «кришують» бізнес «Газпрому» в Європі! І найбільш чутливі для Росії санкції, пов’язані з енергетичним сектором – дивним чином опинилися за дужками

«Дозволили використовувати на всю потужність газогін OPAL, а тепер умивають руки щодо «Північного потоку-2»: Єврокомісія на словах ніби і проти нього, але виглядає так, що реально вона має на меті цей проект унормувати. Фактично деякі члени Єврокомісії «кришують» бізнес «Газпрому» в Європі! І найбільш чутливі для Росії санкції, пов’язані з енергетичним сектором – дивним чином опинилися за дужками», – стверджує експерт.

Що для України?

Зрештою, як подібні непублічні домовленості російського газового оператора та європейських чиновників вплинуть на Україну та на її інтереси?

Брюссель і Берлін обіцяють гарантувати транзит газу через Україну після будівництва газопроводу «Північний потік-2», запевняє віце-президент Єврокомісії у справах енергетичного союзу Марош Шефчович.

Утім низка українських експертів у разі успіху «Північного потоку-2» оцінює перспективи українського транзиту досить скептично.

Зокрема, член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вказує на те, що сьогодні Україна заробляє на транзиті російського газу до ЄС три мільярди доларів на рік. Якщо ж нинішній обсяг розділиться між новим німецьким газогоном і українською ГТС, то витрати України на обслуговування транзиту зростуть, а доходи – впадуть більш ніж у двічі, прогнозує експерт.

Михайло Гончар у цих умовах радить Україні використовувати можливості та інструменти Європарламенту, який, вважає він, не є таким пасивним у «газовому питанні», як Єврокомісія. Наприклад, Україна може домагатися відкладення цього проекту на невизначений час, аж до моменту повернення окупованих Росією територій України, однак чинна українська влада чомусь не висуває таких вимог, наголошує Гончар.

Тим часом експерт з газових питань Геннадій Рябцев радить українській стороні не поспішати з власними оцінками цих подій та дочекатися появи нових доказів та рішень судів.

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Я би не сказав, що вже доведені конкретні зловживання. Скоріше, це певні підозри

«Я би не сказав, що вже доведені конкретні зловживання. Скоріше, це певні підозри. Навіть якщо будуть позови – треба чекати, доки рішення оприлюднять. Якщо певні кола підтримують різні транзитні потоки через ЄС ­– ще не факт, що вони підтримують саме «Газпром». Проекти «Газпрому» намагаються зацікавити Євросоюз економічно,тому експерти і політики низки країн підтримують їх, якщо це не суперечить національним інтересам – в їхньому розумінні. Як до цього ставитися? Я би на місці України зачекав продовження історії», – пропонує експерт.

У разі якщо суди ЄС доведуть, що «Газпром» порушував європейське законодавство, це може стати ще одним аргументом для протидії проектам «Газпрому», які шкодять українським транзитним інтересам, уточнює Рябцев.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Словаччину.

Уряд Німеччини наразі підтримує російський проект газопроводу «Північний потік-2» і в Берліні його називали «суто комерційним». При цьому канцлер Німеччини Анґела Меркель після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Берліні виступила за збереження транзиту російського газу до Європи через територію України навіть в разі побудови нового газогону «Північний потік-2».