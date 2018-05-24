Волкер: «Північний потік-2» ставить Україну політично у більш вразливу ситуацію

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що проект «Північний потік-2» ставить Україну політично у більш вразливу ситуацію, це суто політичний проект.

«З «Північним потоком-2» ми підтверджуємо роль Росії як головного постачальника до Європи і прибираємо потребу для Росії транспортувати газ транзитом через Україну. Це ставить Україну політично у більш вразливу ситуацію. Росія нині має можливість постачать газ Європі через Україну. «Північний потік-2» не додає нового маршруту, а радше заміняє вже існуючий. І ця заміна є суто політичною дією з боку Росії з тим, аби поставити Україну, – а певною мірою і держави Балтії та Польщу – в позицію більшої вразливості перед російським тиском. Це суто політичний проект», – сказав він під час телефонного брифінгу з міжнародними журналістами, перебуваючи в Лондоні.

Волкер зауважив, що проект «Північний потік-2» викликає занепокоєння через різні причини.

«Перш за все, найбільш важливим є те, що він розвертає тенденції, які спостерігалися в Європі в останні кілька років.І полягали вони у збільшенні диверсифікації джерел і шляхів енергопостачання. Що ми бачили – це побудова інтер-конекторів, які полегшували транспортування газу по цілій Європі. Насправді Україна прямо вже не купує газ з Росії, українці купують російський газ на відкритому ринку, який надходить з Німеччини та Словаччини і за нижчими цінами через ринкові умови», – зазначив він.

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Проект «Північний потік-2» (Nord Stream-2) має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку».

В Єврокомісії заявили, що в разі побудови газопроводу «Північний потік-2» будуть порушені принципи прозорості, недискримінаційності і рівного доступу.