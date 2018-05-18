«Північний потік-2»: США попереджають про санкції, а Меркель обговорює проект із Путіним

Консорціум із західних компаній та російський «Газпром» заявили цього тижня про початок підготовчих робіт проекту «Північний потік-2» в Балтійському морі біля берегів Німеччини.

Німеччина та США мають розбіжності в оцінці проекту «Північного потоку-2». В той час як Німеччина вважає проект суто комерційним, США посилили свою опозицію до проекту, попереджаючи про його ризики для безпеки, а також загрозу санкцій.

Будівництво російсько-німецького газопроводу «Північний потік-2» створює ризики для розвідки та військових США, бо це дозволить Москві розмістити нові підслуховальні і спостережні пристрої в Балтійському морі. Про це заявила американський виcокопосадовець у четвер.

Сандра Аудкерк, високопосадовець Держдепартаменту, яка опікується питаннями енергетики, заявила в Берліні, що планує порушити питання про занепокоєння цим підводним проектом із німецькими посадовцями.

Аудкерк наголосила, що Конгрес минулого літа надав повноваження президентові запроваджувати санкції проти низки трубопровідних проектів Росії. Компанії «наражаються на посилений ризик санкцій», заявила вона. Але посадовець додала, що Вашингтон схиляється до використання дипломатичних засобів, щоб зупинити «Північний потік-2».

Аудкерк також привернула увагу до великої військової завантаженості зони, якою пролягає трубопровід. «Ми говоримо про здатність урядів та компаній використовувати інфраструктуру для розміщення установок та технологій, які можуть вести прослуховування і спостереження, що непокоїть стосовно цього підводного проекту в Балтійському морі», – додала вона.

Аудкерк також заперечила, що Вашингтон виступає проти трубопроводу, щоб допомогти експортові американського зрідженого газу.

США озвучили таку позицію напередодні поїздки канцлера Німеччини Анґели Меркель до Сочі. Меркель проводить зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в п’ятницю.

Питання «Північного потоку-2» порушувалось під час телефонної розмови держсекретаря США Майка Помпео з міністром закордонних справ Швеції Марґот Валльстрем, що відбулась у четвер. «Вони обговорили питання, що становлять спільне занепокоєння, включаючи небезпеку, яку становить «Північний потік-2» для європейської енергобезпеки, і боротьбу проти «Ісламської держави», – заявила речниця Держдепартаменту Гедер Науерт.