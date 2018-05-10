Порошенко заявляє, що з Меркель і Макроном обговорювали «Північний потік-2»

Президент України Петро Порошенко заявляє, що у ході зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном обговорювали «Північний потік-2».

«Звичайно, ми порушували це питання. Це складає небезпеку не лише для України, це небезпека геостратегічна, це небезпека оборонна. І газотранспортна система України – це елемент стримування агресора, неможливо безвідповідально ставитися до цієї функції», – сказав Порошенко.

Радіо Свобода проводить трансляцію прес-конференцію за підсумками зустрічі.

Як повідомляв речник Порошенка Святослав Цеголко, близько двох годин тому президент України розпочав переговори з канцлером Німеччини Анґелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном у німецькому Аахені.

9–10 травня 2018 року президент України здійснює робочий візит до Німеччини. Як очікується, на зустрічі Порошенко і європейські лідери обговорюватимуть важливі для України питання – зокрема, «Північний потік-2» та євроінтеграцію.

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Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку».

В Єврокомісії заявили, що в разі побудови газопроводу «Північний потік-2» (Nord Stream-2) будуть порушені принципи прозорості, недискримінаційності і рівного доступу.