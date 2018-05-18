Меркель: після будівництва «Північного потоку-2» роль України як транзитера повинна зберегтися

Після будівництва газопроводу «Північний потік-2» роль України як транзитера повинна зберегтися, заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

«Ми переконані з боку Німеччини, що і після будівництва «Північного потоку-2» транзитна роль України повинна зберегтися. Це має стратегічне значення, і Німеччина готова зіграти свою активну роль і сприяти», – сказала Меркель.

Вона заявила, що Німеччина розглядає «Північний потік-2» як комерційний проект, який, однак, має «й інші складові».

«Потрібно подумати над тим, які гарантії може отримати Україна», – зазначила Меркель.

Проект «Північний потік-2» (Nord Stream-2) має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку».

В Єврокомісії заявили, що в разі побудови газопроводу «Північний потік-2» будуть порушені принципи прозорості, недискримінаційності і рівного доступу.