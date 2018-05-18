Про що говоритимуть Меркель і Путін?

Канцлер Німеччини Анґела Меркель везе великий кейс проблем для обговорення з президентом Росії Володимиром Путіним, каже співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков. Втім, за його словами, радикальних проривів у питанні Україні після їхньої зустрічі чекати не варто. Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко вважає, що після розмови Меркель і Путіна можуть буди незначні зрушення в питанні обміну заручниками. Найбільшою загрозою для України є відновлення діалогу Європи з Путіним, каже журналіст-міжнародник Олексій Коваль.

Співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков припускає, що канцлер Німеччини Анґела Меркель їде на зустріч до президента Росії Володимира Путіна без особливого задоволення та ентузіазму.

«Тому що везе дуже великий кейс проблем, які є довготривалими і які дуже складно вирішувати», – вважає Пашков.

Експерт нагадує, що напередодні відбулась зустріч Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом, тому Пашков гадає, що питання Сирії порушать на цій зустрічі. Розмова Путіна і Меркель буде дуже непростою, зазначає Пашков.

«Буде обговорюватися і «Північний потік-2» в контексті, найімовірніше, забезпечення і розгляду інтересів, в тому числі і України, з приводу транзиту. Очевидно, буде розмова і про ситуацію на сході України, в тому числі про введення миротворців», – каже Пашков в ефірі Радіо Свобода.

Він також вважає, що політики порушать питання обміну полоненими. Окрім того, за його словами, від цих переговорів залежатиме зустріч «нормандської четвірки». При цьому експерт зазначає, що канцлер Німеччини розповість президентові Росії про результати переговорів трьох представників «нормандської четвірки», що відбулись в Аахені.

Ми можемо очікувати деякі зрушення, але це не будуть радикальні прориви саме з української проблематики

«Ми можемо очікувати деякі зрушення, але це не будуть радикальні прориви саме з української проблематики», – переконаний Пашков.

З ним погоджується і експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко. На його думку, за результатами зустрічі Меркель та Путіна серйозних зрушень чекати не варто, але може незначно просунутися питання обміну заручниками.

«Результатом зустрічі може бути визначення дати, коли зможе зібратися «нормандський формат», продовження перемов щодо врегулювання конфлікту. Путіну теж необхідно демонструвати свою добру волю, хоча б у питанні обміну заручників, і те, що ми бачили, що Росія, хоч і досить складно, але час від часу йде на певні поступки і домовленості, – хоча б у цьому питанні можливі певні зрушення», – вважає Петренко.

За нової каденції Путіна Росії потрібно демонструвати здатність домовлятися, каже Пашков, але до виборів президента України російська сторона витримуватиме паузу.

З одного боку, радикальних, різких рухів не буде з боку Москви з урахуванням майбутнього чемпіонату світу. А з іншого боку, російська сторона буде очікувати виборів в Україні, щоб, можливо, про цю тематику говорити з новою владою

«З одного боку, радикальних, різких рухів не буде з боку Москви з урахуванням майбутнього чемпіонату світу (з футболу 2018 року в Росії – ред.). А з іншого боку, російська сторона буде очікувати виборів в Україні, щоб, можливо, про цю тематику говорити з новою владою», – прогнозує Пашков.

І додає: російська тактика на цей період буде полягати в трьох ключових позиціях.

«По-перше, це категорична відмова взагалі обговорювати, як би то не було, тему Криму. Для них тема Криму закрита – це раз. Друге, зберігати ситуацію на Донбасі в такому стані ні війни, ні миру. І третє – це підготовка до українських виборів», – вважає Пашков.

Він переконаний, що Росія братиме активну участь у виборчій кампанії в Україні. Пашков припускає, що Кремль намагатиметься дестабілізувати ситуацію, дискредитувати чинне українське керівництво та підтримуватиме проросійські сили.

Меркель намагається знайти компромісну формулу в питанні «Північного потоку-2» – Пашков

В питанні «Північного потоку-2» Анґела Меркель перебуває у складній ситуації, вважає Пашков.

Меркель намагається знайти в цій ситуації якусь компромісну формулу, щоб продовжувати «Північний потік-2» з максимальним врахуванням економічних і транзитних інтересів України, щоб Україна не постраждала від «Північного потоку-2»

«На неї тисне німецький національний бізнес. Зрозуміло, що інтереси економічні дуже важливі. І Меркель намагається знайти в цій ситуації якусь компромісну формулу, щоб це все відповідало і реноме її, і не виглядало порушенням міжнародних норм і правил. І з іншого боку, щоб це не обмежувало, не відсікало інтереси України. Тому формула буде в тому, щоб продовжувати «Північний потік-2» з максимальним врахуванням економічних і транзитних інтересів України, щоб Україна не постраждала від «Північного потоку-2», – припускає Пашков.

Хоча, визнає експерт, формула ця дуже спірна і зазнає значної критики. Він наголошує: ця ситуація не означає того, що Меркель пішла на повідку у Кремля.

Журналіст-міжнародник Олексій Коваль вважає, що будівництво «Північного потоку-2» – це не позиція Меркель.

«Це позиція німецького бізнесу і німецьких лобістів, які також виступають взагалі за відновлення відносин із Росією і початок формування власного порядку денного у відносинах із Росією на фоні погіршення відносин між Сполученими Штатами і Європою в цілому», – вважає журналіст.

Найбільшою загрозою для України є відновлення діалогу Європи з Путіним, каже він.

«Путін був дуже довго «нерукопожатний» у Європі, а тепер до нього знову їдуть європейські політики, домовляються про ті проблеми, які вони не змогли вирішити з Трампом», – наголошує Коваль.

На думку журналіста, в лідерів європейських країн взагалі є багато питань для обговорення з Путіним, окрім України. Проте, за його словами, українське питання все ж залишається для них ключовим.

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