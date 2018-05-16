HRW закликала Меркель тиснути на Путіна з приводу «нового рівня репресій» у Росії

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала канцлера Німеччини Анґелу Меркель підняти під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним ключові питання, що стосуються прав людини.

У HRW просять Меркель згадати про затримання активістів, зокрема Оюба Тітієва, голови чеченського відділення правозахисного центру «Меморіал».

«Принциповий голос Меркель ніколи не був потрібніший, ніж зараз. Вона може використати цей голос, щоб допомогти звільнити [Тітієва], і дати зрозуміти, що новий рівень репресій у Росії ніколи не буде прийнятий за «нову норму», – заявив директор німецького представництва HRW Венцель Міхальскі.

В організації зазначили, що протягом останніх 18 місяців російська поліція заарештувала «тисячі мирних демонстрантів», до багатьох із них застосували силу.

Крім того, на думку HRW, впродовж останніх років влада Росії «необґрунтовано переслідує десятки людей за кримінальні правопорушення на підставі повідомлень у соціальних мережах, онлайн-відео, статей у медіа, інтерв'ю, а також закриває чи блокує доступ до сотень веб-сайтів та сторінок».

Зустріч Меркель з Путіним має відбутися 18 травня в російському Сочі.

Оюба Тітієва затримали 9 січня. Його заарештували на два місяці за звинуваченням у зберіганні наркотиків. За словами правозахисника, справа проти нього сфабрикована, а наркотики йому в машину підкинули поліцейські. Провідні міжнародні правозахисні організації закликали російську владу звільнити Тітієва.

7 лютого справу Тітіева передали з МВС Чечні до регіонального управління Слідчого комітету. Захист правозахисника сподівається, що регіональні слідчі уважно вивчать показання Тітієва про те, як проходив огляд його автомобіля.