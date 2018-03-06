За 4 місяці в Росії стало на 26 політв’язнів більше – «Меморіал»

Число політв’язнів у Росії й анексованому нею Криму за останні чотири місяці збільшилося на 26, повідомляє правозахисний центр «Меморіал».

В оновлений список політв’язнів увійшли 143 людини. Він, в першу чергу, поповнився особами, позбавленими волі у зв’язку з реалізацією права на свободу віросповідання. Це жителі Татарстану й анексованого Криму, обвинувачені у справі релігійної організації «Хізб ут-Тахрір». В Україні «Хізб ут-Тахрір» діє законно. Водночас у Росії Верховний суд заборонив «Хізб ут-Тахрір» ще у 2003 році, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними», і зараз поширює цю заборону також і на території анексованого Криму.

У список «Меморіалу» також увійшли опозиційний активіст Марк Гальперін, голова чеченського представництва центру Оюб Тітієв і ще кілька людей.

Правозахисники відзначають, що за останні чотири місяці на свободу, зокрема вийшли «в’язні Болотної» Максим Панфілов і Дмитро Бученко, математик Дмитро Богатов, історик Юрій Дмитрієв і Юрій Кулій, засуджений у справі про антикорупційну акцію 26 березня.