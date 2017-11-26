Чехія: у празькому аеропорту чекають на Кольченка та інших політв’язнів, утримуваних в Росії

У празькому аеропорту імені Вацлава Гавла, як і в низці інших міжнародних аеропортів України, Чехії, Польщі, у неділю 26 листопада відбулася акція під назвою «Марне очікування», присвячена 28-му дню народження кримського активіста Олександра Кольченка. Таким чином активісти закликали не забувати про справу українських і татарських політв’язнів, що утримуються в російських тюрмах.

Учасники заходу, переважно чеські та російські активісти, з самого ранку очікували з іменними табличками на прибуття Кольченка, а також з табличкою «трансфер в Гаагу для Володимира Путіна».

«Але Олександр Кольченко не прилетить. Не через скасування рейсу чи погані погодні умови, а тому, що вже більш ніж три роки сидить за кремлівськими ґратами. Там Тундра (прізвисько Олександра Кольченка в середовищі активістів – ред.) зустріне свої двадцять вісім років. Там перебуває ще близько 60 громадян України, яких переслідують за політичними мотивами. Їх ми також будемо чекати. Стільки скільки потрібно», – зазначають організатори акції.

Окрім Праги до акції долучились Варшава та українські міста: Київ, Одеса, Львів.

Цього ж дня президент України Петро Порошенко заявив, що влада продовжує зусилля зі звільнення всіх українців, які перебувають в ув’язненні в Росії і на окупованих територіях. «Україна з тобою, Олександре», – написав Порошенко у Facebook.

Олександра Кольченка разом із режисером Олегом Сенцовим затримали російські спецслужби в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Провідні правозахисні організації оголосили Сенцова і Кольченка політичними в’язнями. Україна і низка західних країн і міжнародних організацій продовжують вимагати їх звільнення і повернення на батьківщину. Акції на підтримку засуджених проходять не тільки в Україні, але і в інших країнах.